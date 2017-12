Angermünder Torwart rettet den Sieg

Daniel Wieland

Wittstock (MOZ) Für die Landesliga-Handballer des HC Angermünde stand nach dem knappen Erfolg in Liebenwalde direkt das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Sie mussten zum FK Hansa Wittstock und gewannen mit 21:20 denkbar knapp.

Mit großen Personalsorgen im Gepäck - insgesamt standen nur neun Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung - trat der HCA die lange Reise nach Wittstock an. Davon unbeeindruckt wollten die Angermünder dennoch ein gutes Spiel abliefern und die Partie keineswegs schon vor dem Anpfiff abgeben. Dementsprechend motiviert gingen die Uckermärker in die Begegnung und konnten direkt mit 1:0 in Führung gehen. Danach kam der Gastgeber besser in die Partie und erzielte vor allem über den Gegenstoß einfache Tore. In einer hart umkämpften, aber zu keiner Zeit unfairen Partie, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zweier gleichwertiger Teams. In der Folge fanden nun auch die Angermünder wieder zurück in ihre Spur und steigerten sich sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, sodass sie zehn Minuten vor Ende des ersten Durchgangs mit 8:7 in Führung lagen. Selbst eine doppelte Unterzahl überstand der HCA, sodass beim Stand von 10:12 die Seiten gewechselt wurden.

Nach der Pause bot sich den zahlreichen Zuschauern ein unverändertes Bild. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und agierten auf Augenhöhe. Jedes Tor war nun hart umkämpft. Während der HCA im Angriff immer wieder über Einzelaktionen zum Torerfolg kam, spielte sich Angermündes Torhüter Christian Püschel nahezu in einen Rausch. Mit zahlreichen Paraden war er maßgeblich für die 17:14-Führung seiner Mannschaft verantwortlich. Über die Stationen 16:18, 18:19 und 19:20 kamen die Hausherren aber wieder zurück in die Partie. Dies lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung der Uckermärker. Spätestens beim Stand von 20:20 wenige Minuten vor dem Ende war die Begegnung wieder offen und drohte aus Angermünder Sicht doch noch zu kippen. Nachdem dann auch noch Tommy Jugelt für zwei Minuten vom Feld musste, war klar, dass der HCA die Partie in Unterzahl zu Ende spielen musste. Nach einen FK-Konter parierte Püschel glänzend. Mit dem anschließenden Treffer von Jan Plötz lagen die Gäste Sekunden vor dem Ende mit 21:20 in Führung. Der letzte Angriff der Wittstocker konnte erfolgreich abgewehrt werden, sodass die Angermünder am Ende verdient mit 21:20 die Oberhand behielten - ein Erfolg, mit dem vor der Partie sicherlich niemand gerechnet hätte. Die zweite Männermannschaft unterlag in der Kreisliga beim SV Eichstädt II mit 25:36.

Am Sonnabend, um 18 Uhr, empfängt der HCA zum letzten Spiel des Jahres den Tabellenletzten vom Finowfurter SV.