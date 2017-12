Thomas Findeisen

(MOZ) Bohlekegeln: Alisa-Jasmin Weber und Daryl Siewczynski sind die neuen Kreismeister im Nachwuchs der Altersklasse unter 14 Jahren

In der Rangliste der Jugend unter 14 Jahren spielten im Barnim 20 Kinder um den Titel. Am Start waren 10 Mädchen und 10 Jungen. Der größte Erfolg gelang Alisa, denn sie gewinnt zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft. Das gelang vorher nur Monique Kabisch. Beide trainieren in Klosterfelde und Monique gewann die Meisterschaft im Jahr 2014 zum letzten Mal in dieser Altersklasse.

Gespielt wurden 5 Turniere auf den Kegelbahnen im Barnim. Der Durchschnitt mit der Kinderkugel liegt mit 100 Würfen bei 600 Holz. Alisa gewann drei und wurde einmal zweite und damit sichert sie sich den Titel und spielt im nächsten Jahr bei den Landeseinzelmeisterschaften in Luckau um die ersten Plätze. Ihr bestes Ergebnis spielte sie in Lichterfelde. Dort spielte Sie mit 711 Holz einen neuen Bahnrekord. Die beiden Neulinge Ragad Nahas und Anzhela Golaeva von Turbine Eberswalde kämpften hart um den zweiten Platz. Mit zwei Siegen in Eberswalde Westend und im Leschstadion sicherte sich Ragad die Silbermedaille. Ihr bestes Ergebnis erreichte Sie auf ihrer Heimbahn in Westend mit 696 Holz. Anzhela freute sich im ersten Kegeljahr über Bronze und ihre Lieblingsbahn war auch Lichterfelde. Dort standen 677 auf ihren Zettel. Aus gesundheitlichen Gründen musste Jasmin Heinz aus Wandlitz, im letzten Spiel passen. Damit fehlte ihr das Ergebnis, um aus dem zwei, einen Dreikampf um Silber zu machen. Alle vier Mädchen werden ab Januar in der Barnimauswahl um die Landesvereinsmeisterschaften kämpfen.

Für Daryl war es im letzten Jahr noch Bronze und dieses Jahr reichten vier Siege für Gold. Mit 79,5 von 80 möglichen Punkten, war es eine klare Sache. In Eberswalde Westend spielte er mit 667 Holz seinen Bestwert. Elias Barth aus Wandlitz erreichte im ersten Jahr, Platz zwei und überraschte damit seine Trainer, sehr positiv. Mit 76,5 Punkte hat er sich die Silbermedaille erkämpft. Sein bestes Ergebnis waren 659 Holz in Lichterfelde. Für Julius Meinke aus Klosterfelde reichten 74 Punkte für Bronze. Mit 649 Holz in Wandlitz teilte er sich mit Daryl den ersten Platz.