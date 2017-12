Zum Punktgewinn gequält * Überschrift 32pt

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde (MOZ) In ihrem letzten Spiel der Landesliga Nord in diesem Jahr nahmen die Handballer des 1. SV Eberswalde II beim Templiner SV Lok mit einem 16:16-Remis einen Punkt mit nach Hause. Die Eberswalder bleiben damit vorerst auf Tabellenplatz zwei.

Aus verletzungsbedingten Gründen musste der Eberswalder Trainer Jens Müller in diesem Spiel auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Er fuhr mit zehn Feldspielern und zwei Torhütern in die Uckermark zum Templiner SV Lok. Durch das Fehlen von Sebastian Scislo, Ben Hanisch, Benett Szente, Konrad Schubert und Robin Ludwig waren die Alternativen auf den Aufbaupositionen sehr begrenzt. Da war der Einsatz von Robin Wielsch aus der spielfreien ersten Mannschaft eine wichtige Hilfe.

Marcel Kästner war der erste Torschütze im Spiel und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich der Templiner zum 1:1 war es Edward Dochow, der die Eberswalder erneut in Führung warf. So ging es bis zum 4:3 für die Barnimer weiter, Eberswalde legte vor und die Templiner glichen anschließend wieder aus. Beim Spielstand von 5:4 führten die Gastgeber erstmals und sie bauten die Führung auf 7:4 aus (19. Minute). Trainer Jens Müller erkannte die Gefahr für seine Mannschaft und nahm eine Auszeit. Trotzdem konnten die Eberswalder in der Folgezeit den Uckermärkern nicht entscheidend näherkommen. Robin Wielsch vergab vom Siebenmeterpunkt die Chance sein Team näher heranzubringen, es blieb vorerst bei der Drei-Tore-Führung für die Gastgeber (8:5). Paul Pinkau verwandelt seinen Siebenmeter und verkürzt auf 8:6. Das war das einzige Tor des wurfgewaltigen Eberswalders an diesem Tag. Mit diesem Ergebnis ging es in einer sehr torarmen ersten Hälfte in die Pause.

Trainer Jens Müller analysierte in der Kabine die erste Halbzeit und versuchte seine Männer für die zweite Halbzeit richtig einzustellen. Besonders die schlechte Chancenverwertung kritisierte der Trainer, es wurden zu viele Bälle von allen Positionen verworfen.

Das sollte in der zweiten Hälfte besser werden. Die Spieler des 1. SV hatten ihrem Trainer richtig zugehört und starteten gut in die zweite Halbzeit. Trotz eines verworfenen Siebenmeters von Paul Pinkau, brachten Niklas Schwandt, Florian Smuch und Paul Knauf ihre Mannschaft mit 8:9 in Front. Jetzt nahmen die Templiner ihre Auszeit, um den Lauf der Eberswalder zu unterbrechen. Doch wie zu Beginn der Partie konnten die Gäste die knappe Führung bis zum 11:10 behaupten. Mit zwei Toren in Folge schafften die Gastgeber wieder die Wende und es stand 12:11 für die Hausherren. Dieses Ergebnis stand dann neun Minuten an der Anzeigentafel, ehe Florian Smuch die Torflaute mit dem Treffer zum 12:12 beendete.

"Es war kein schönes Spiel, keiner meiner Spieler hat heute seine Normalform erreicht," resümierte der Eberswalder Trainer nach dem Spiel. Es war ein Spiel der vergebenen Chancen, zu viele Möglichkeiten wurden auf beiden Seiten liegen gelassen.

Die letzten zehn Spielminuten begannen mit einer Zwei-Tore-Führung (14:12) für die Uckermärker. Zwei Minuten später hatte dieser Vorsprung (15:13) weiter Bestand. Doch Edward Dochow (Siebenmeter) und Paul Knauf schafften gut drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich zum 15:15. Ein Punktgewinn für die Barnimer war wieder möglich geworden. Nach der erneuten Führung (16:15) für den SV Lok sicherte Robin Wielsch mit dem letzten Treffer des Spiels das 16:16 Unentschieden.

"Wir haben uns heute hier in Templin ganz schön gequält. Uns fehlten die Tore aus dem Rückraum und keiner der Spieler war heute herausragend. Einzig die beiden Angermünder Schiedsrichter haben sich eine gute Note verdient," war die Kurzanalyse von Trainer Jens Müller.

Vorerst bleiben die Eberswalder mit 16:6 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem PHC Wittenberge (18:2). Die Tabelle ist aber etwas verzerrt, da die Eberswalder schon elf Spiele absolviert haben und die Konkurrenten erst neun Spiele. So wie auch der HSV Bernauer Bären, die mit 13:5 Punkten auf Platz drei stehen. Am 13. Januar muss dann der 1. SV II in Bernau antreten, da wird sich dann entscheiden, wer der ärgste Verfolger von Wittenberge bleibt.