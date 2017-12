Bis zu 900 neue Wohnungen geplant

Roland Becker

Velten (HGA) Velten peilt das größte Wohnungsbauvorhaben seit rund 20 Jahren an. Zwischen Nauener, Bötzower und Rosa-Luxemburg-Straße können Anfang der 2020er-Jahre nach jetzigen Plänen bis zu 900 Wohnungen entstehen.

Für das Wohngebiet, mit dessen Baustart frühestens 2021 zu rechnen ist, wünscht sich die Stadt einen Mix aus Geschosswohnungsbau und Stadtvillen vorrangig für den Mietermarkt sowie Ein- und Zweifamilienhäusern für Kaufinteressierte. In früheren Stadien der Projektentwicklung war sogar von bis zu 1 300 Wohnungen die Rede gewesen.

Dass die Brache endlich bebaut werden kann, ist der Hauptstadt zu verdanken. Denn die hat ihre städtischen Wohnungsbaugesellschaften verpflichtet, auf Investitionen außerhalb Berlins zu verzichten. Daher hat die Gewobag als größter Eigentümer in diesem Karree nach einem Käufer gesucht. Mittlerweile sind die Verträge mit dem Interessenten unterschriftsreif. Damit sie in Kraft treten, müssen der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus dem Verkauf zustimmen.

Danach soll der Kaufvertrag Anfang 2018 notariell beurkundet werden, teilte Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) mit. Laut Baudezernent Berthold Zenner wird die Gewobag an einen Investor verkaufen, der das Areal wiederum mit wenigen weiteren Kooperationspartnern bebauen will. Dazu zähle auch eine Stiftung, die soziale Wohnprojekte unterstützt. Außerdem haben auf dem Areal weitere Grundstücksbesitzer die Möglichkeit, in den "Masterplan", wie ihn Zenner nennt, einzusteigen.

Die Stadt möchte den Bau des Viertels nutzen, um vom Land sowohl Förderung als auch Zusicherungen zu bekommen. Wichtig sei, dass bis dahin zumindest der anliegende Abschnitt der Luxemburgstraße saniert werde.

Bei einer solch großen Siedlung direkt am Bahnhof sei zudem ein S-Bahn-Anschluss vonnöten, hieß es von der Stadt. Geplant seien auch die Sanierung der Ofenfabrik Netzband & Co. sowie der Bau einer Kita durch den Investor und eines Gemeinschaftshauses. (Mehr dazu in der gedruckten Mittwochausgabe)