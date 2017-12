Tanz durch die Hölle

Aufgetischt für den König: In der Greiffenberger Turnhalle ist Platz für verschiedenste Kulissen. Alles entsteht in Eigenregie. © Foto: MOZ/Oliver Schwers

Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Sie sind wieder auf der Bühne - die Mitspieler des Greiffenberger Märchentheaters. Ihre neue Aufführung sorgt für Schenkelklatscher. Ein übervoller Turnhallensaal feierte Premiere. Vor allem aktuelle Bezüge und kleine Details strapazieren die Lachmuskeln.

Schon bei den improvisierten Kostümierungen kommen selbst den Darstellern während der Aufführung die Lachtränen. Das Wintermärchen "Der Teufel mit den drei goldenden Haaren" lädt geradezu dazu ein, sich so richtig auszutoben. Und so übertrifft sich die Bühnendekoration selbst. Skelette mit rotglühenden Augen fahren in einem Kahn über das Parkett, Teufel und Großmutter balgen sich in der urig ausstaffierten Hölle, Schlösser gibt es auf alten Bettlaken und der Vollmond wird dann schon mal durch ein gelbes rundes Schild mit entsprechender Aufschrift ersetzt.

"Jeder baut was, jeder bringt mit, was er hat", erzählt Torsten Peters an der Technik. Auf Publikum muss die bunte Truppe aus Greiffenberger und Günterberger Mitspielern nicht warten. Der Turnhallensaal ist gerammelt voller Zuschauer aller Altersgruppen. Die Kinder erleben ein Märchenspektakel, welches die Vorstellungen aus dem Märchenbuch noch übertrifft. Und die Erwachsenen warten schon auf die amüsanten Details, die das eigentliche Gewürz in der höllischen Aufführung sind.

So gibt die Eule ihre Vogel-Weisheiten mit aktuellen Bezügen von sich. Und da dürfen natürlich die ungeliebten Windräder nicht fehlen: "Früher haben wir in die Sterne geschaut/heute werden Riesenwindräder gebaut/flackern mit rotem Licht/denkst, ist ein Puff, doch ist es nicht/träumst noch von einem schönen Tag/kommst in die Flügel/und Schwanz ist ab."

Mitten hinein in die Inszenierung nach klassischem Vorbild fallen Wortwitze über den Rufbus, über ausfallende ICE-Züge und - damit rechnet das Publikum schon - über die Baustellen-Umleitung, die gerade das Städtchen in Aufruhr gebracht hat. Und so dichtet die Eule mit Blick auf den Straßenbau: "Jedes Jahr zur Winterzeit/steht noch etwas Geld bereit/für die Straßen, schaut, schaut, schaut/Umleitung wird aufgebaut/Riesenwege fahrn wir nun/haben sonst nichts weiter zu tun/fliegst du abends durch die Sperre/kommt prompt die rote Kelle."

Neun Leute haben im September mit den Proben begonnen. "In der letzten Woche vor der Premiere mussten wir noch mal richtig Gas geben", so Tor-sten Peters. Die Rentner durften zuvor zur Generalprobe. Im Januar wird das Weihnachtsmärchen dann in der Gaststätte Günterberg wiederholt. Aufgrund der traditionell großen Nachfrage sollen diesmal erneut drei Veranstaltungen im Saal folgen.