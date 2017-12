SG Lebus II gelingt Überraschung

UPLATE

Lebus (MOZ) Der Dreikampf an der Tabellenspitze in der 1. Tischtennis-Kreisklasse hält mit dem Abschluss der Hinrunde unvermindert an, und verspricht für die im Januar startende Rückserie ordentlich Spannung. Am letzten Spieltag der Hinrunde erwischte es das bis dato ungeschlagene Quartett des Spitzenreiters Blau-Weiß Eggersdorf IV. Beim ärgsten Verfolger TTV Müncheberg unterlagen die Blau-Weißen mit 7:10 und bleiben mit einem Punkt Vorsprung Tabellenerster.

Die zweite Lebuser Vertretung sorgte indes mit dem 9:9-Heimremis eben gegen Müncheberg für eine Überraschung. Robert Lange, Paul Umlauf, Ascold Hahn und Sven Breitmann boten dem Titelanwärter energisch die Stirn und heimsten den ersten Saison-Zähler ein.

SG Marxdorf VI unterlag indes beim Tabellendritten TTV Strausberg II. Am Ende mussten sich Frank Adlung und Co mit 3:10 geschlagen geben.