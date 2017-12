Gesundheitstag macht mobil

Jana Reihmann-Grohs

Bernau (jrg) Eigentlich war der Sportcheck am "Gesundheitstag" des Oberstufenzentrum I in Bernau als willkommene Abwechslung zur überwiegend sitzenden oder stehenden Tätigkeit gedacht. In Raum 114 dürfen die Berufsschüler sich körperlich verausgaben und schwitzen. "Viele machen auch privat keinen Sport mehr", bedauert Fachlehrerin Kathleen Graß, sie lehnen dieses Angebot ab. - "Ich sitze lieber!", bestätigt die 16-jährige Sarah diesen Eindruck. "Ein Großteil" sei dennoch "sportbegeistert" und beteilige sich rege, erzählt die 45-jährige Pädagogin.

Kerstin Albertziok möchte als Verantwortliche des Kreissportbunds "unterschwellig Spaß an der Bewegung vermitteln". Das funktioniere leider nur, wenn die Jugendlichen es auch wollen, so die 50-jährige Sportsfrau. Sie ist auch sonst mit unterschiedlichen Geräten in Vereinen, Schulen und Kindergärten aktiv. Dass Bewegung auch Spaß macht, beweisen Timo, Stefanie und Sophia, die im zweiten Ausbildungsjahr eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten machen und gleich zugreifen beim Leiter-Golf und Sackloch-Wurf.

Ines Escher hat den Tag mit unterschiedlichen Akteuren organisiert. Gerade im ersten Lehrjahr sei es wichtig, "Arbeitsgesundheit am praktischen Beispiel zu vermitteln", sagt die Sozial- und Wirtschaftskundelehrerin. Es finden auch Kurse und Gespräche zu Drogenberatung, Ergonomie, Körperpflege, Ernährung sowie Hörtests statt. Susanne Marx berichtet für die Deutsche Knochenmarkspende von ihren Erfahrungen als Stammzellenspenderin. Jugendliche können sich gleich typisieren lassen.