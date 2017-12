Wenig berauschender Auftritt

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Handballer des MTV Altlandsberg haben ihr Heimspiel gegen den amtierenden Oberliga-Meister Lausitzer HC Cottbus knapp mit 28:29 verloren. Allerdings gibt das knappe Ergebnis nur wenig den wahren Spielverlauf wieder. Zur Halbzeit stand es

18:12 für Cottbus

Der Auftritt der Altlandsberger war alles in allem wenig berauschend, insbesondere aber im ersten Durchgang der Partie. Nico Cornelius 1:0 war in Ausführung und Effekt noch mit Abstand das Beste, was die MTV-Männer ihren Fans bieten wollten. Der Rest? Die sprichwörtlichen Pleiten, Pech und Pannen. Nach neun Minuten Spielzeit stand es jedenfalls 5:1, weitere sechs Minuten später 10:3 für die Gäste. Gemessen daran ist das Halbzeitergebnis von 18:12 für den LHC fast schon als eine Art Erfolg für den MTV wertbar. Schließlich hätte es noch weitaus schlimmer kommen können.

Am Ende des Spiels gab es in der Altlandsberger Erlengrund-Halle jedenfalls keine zwei Meinungen: die Grün-Weißen, haben dieses Match in jenen desaströsen ersten 30 Minuten sang und klanglos aus der Hand gegeben. Sicher, die teilweise umstrittenen Entscheidungen der Unparteiischen trugen zur Irritation der Gastgeber bei, aber sie irrlichterten auf beiden Seiten und wurden im zweiten Durchgang eher noch zweifelhafter. In diesem zweiten Durchgang erzielten die Altlandsberger aber deutlich mehr und Cottbus deutlich weniger Treffer. Kein Legendenbildungen also: Den mit der Leitung der Partie in jeder Weise überforderten Schiedsrichtern ist die Altlandsberger Niederlage nicht in die Sportschuhe zu schieben.

Wem aber dann? Einfachste Antwort: Allen im Altlandsberger Leibchen. Einer Abwehr beispielsweise, die die Schlüsselspieler des Gegners einfach nicht in den Griff bekam. Insbesondere Cottbus Nick Widera konnte schalten und walten wie er gerade lustig war und schied am Ende mit acht Treffern als erfolgreichster Werfer nicht nur seiner Mannschaft aus dem Match.

Oder einem Altlandsberger Angriff, der allein schon deshalb nicht oft genug gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte, weil bereits Fehler beim Ballvortrag aus der eigenen Hälfte dazu führten, dass man lange Zeit gar nicht gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchen konnte.

Es bringt aber nichts, sich zu lange bei einer Partie aufzuhalten, die einfach missglückt ist. Die erkennbaren Altlandsberger Minderleistungen dieses Spiels sind schließlich nicht strukturell bedingt. Wie es dennoch zu dem diese Minderleistungen verschleiernden und den Spielverlauf beschönigenden Ergebnis von nur 29:28 für Cottbus kam? Das lag zum einen an dem Fehler der Lausitzer, drei Minuten zu früh mit den Siegesfeierlichkeiten zu beginnen. Zum anderen an einer gewissen statistischen Verzerrung. Und war die Folge einer Energieleistung vierer Altlandsberger Akteure, die beinahe, aber eben nur beinahe, ein Wunder zu Wege brachten.

Auf der Uhr stehen noch 180 Sekunden, der Spielstand 29:24 für den LHC. Der MTV hatte also in den vergangenen 27 Minuten des zweiten Durchgangs gerade mal ein Tor der Cottbusser Halbzeitführung wett machen können. Was sollte da in den letzten drei Minuten noch schief gehen? Cottbus schaltete auf Feierlaune. Ein Fehler. In diesen 180 Sekunden gelangen dem MTV in einer Art Leistungsexplosion der Marke "Weshalb nicht früher, weshalb nicht mehr davon?" vier Tore, den Cottbussern keines mehr. Zu danken war das Nico Cornelius, Florian Riegler, Ridha Trabelsi und Stephan Untermann (letzterer machte sein bisher bestes Spiel für den MTV). Nicht nur wegen ihrer Tore, sondern vor allem wegen der Energie, mit der sie sich bis zum Schluss und unbeirrbar gegen die drohende Niederlage stemmten und diese tatsächlich fast noch abgewendet hätten.

Eine beunruhigende Feststellung jenseits der verlorenen zwei Punkte kann man dem MTV-Team nicht ersparen. Auch wenn Ursachen und äußere Anlässe stets andere waren und weder mit- noch untereinander vergleichbar sind, reiht sich die knappe Niederlage gegen den LHC zu nahtlos in die Reihe knapper MTV-Niederlagen der letzten Wochen ein (Insel Usedom, das Pokalspiel gegen Werder, Bad Doberan und nun Cottbus). Zu verlieren weil der Gegner nun einmal stärker war, kann niemandem vorgeworfen werden. Zu verlieren weil man zu oft hinter den eigenen Möglichkeiten zurück geblieben ist, sollte zu denken geben.