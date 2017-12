Benefiz-Turnier bringt mehr als 500 Euro

Michel Nowak

Grünheide (MOZ) Einen schönen Erfolg können die Grünheider Freizeitfußballer vermelden: Ihr Nacht-Turnier in der Löcknitzhalle hat mehr als 500Euro für den unheilbar kranken Erik Klimmek (28) eingebracht. Mit den Einnahmen aus einem Turnier in Hoppegarten sind damit mehr als 1300Euro zusammengekommen.

Erik Klimmek hat einen Hirntumor. Ärzte schätzen, dass er voraussichtlich nur noch sechs bis 15 Monate zu leben hat. Auf einem eigenen Blog (rummelschubser.de) schreibt der gelernte Immobilienkaufmann, der in der Region wohnt, über seine Krankheit, die Operationen, die Chemotherapie... Auch Gerd Röhsgen, der Chef der Grünheider Freizeitfußballer mit dem ungewöhnlichen Namen "Kneipenverein Biergarten" war beeindruckt, wie humorvoll Erik mit seiner Situation umgeht. Er erinnerte sich, dass Erik selbst mehrfach bei den Grünheider Turnieren dabei war. Und er hörte, wie der 28-Jährige in einem Fernsehbeitrag von seinem größten Traum sprach: Seinen Cousin in Kapstadt will er besuchen. Für Gerd Röhsgen war sofort klar: "Wir wollen helfen, dass er fahren kann."

Beim jüngsten der einmal monatlich stattfindenden Nacht-Turniere der Grünheider Freizeitfußballer wurden deshalb sämtliche Startgelder der acht Teams aus Orten wie Rehfelde, Hoppegarten oder Berlin für Erik gesponsert. Das waren immerhin 25Euro je Mannschaft. Zusätzlich stellte Gerd Röhsgen eine Spendenbox auf, während die Teams in den achtminütigen Spielen im Modus jeder gegen jeden antraten.

Zudem kochte Röhsgen für die Handballerinnen des Grünheider SV, die parallel in der Löcknitzhalle ihre Weihnachtsfeier ausrichteten, einen Topf mit Frikassee. Die Handballerinnen sammelten im Gegenzug weitere 107Euro. Röhsgen selbst packte noch die 20 Euro "Materialkosten" hinzu.

Gegen 1 Uhr stand der Sieger des Fußballturniers fest: Die SG Kaulsdorf gewann vor den Gastgebern vom Kneipenverein Biergarten Grünheide. "Etwas ärgerlich, waren wir doch die einzigen, die gegen Kaulsdorf im direkten Vergleich gewonnen hatten", sagt Röhsgen.

Ein richtig erfreuliches Ergebnis erbrachte die Auswertung der Spendenaktion: exakt 506Euro. "Wir haben das Geld dem besten Kumpel von Erik mitgegeben", sagt Gerd Röhsgen, "er hatte Tränen in den Augen." Für die Reise nach Südafrika dürften die insgesamt 1300 Euro zwar noch nicht reichen. "Juliane Diederitz von der Handball-Abteilung hat schon angekündigt, dass beim Heimspieltag am Sonnabend auch eine Sammelbox aufgestellt wird", so Röhsgen.

Die Fußballer treten übrigens im neuen Jahr zu ihrem nächsten Nacht-Turnier an. Es findet am Freitag, dem 5. Januar, ab 20Uhr statt. Freizeit-Teams, die mitmachen möchten, können sich bei Gerd Röhsgen (Telefon 0336223150) anmelden.