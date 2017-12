Saarowern gelingt zweithöchster Sieg

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Bad Saarow haben in einem Ostbrandenburg-Duell der Landesklasse Ost einen Heimsieg gelandet. Sie setzten sich gegen Victoria Seelow II mit 7:3 (5:0) durch und haben als 14. nur sieben Zählern Rückstand auf den Dritten aus Markendorf. Nach dem 5:0 bei Eintracht Königs Wusterhausen am 3.Spieltag war dies der zweithöchste Saisonsieg für die Saarower.

"Das war ein ganz wichtiger Dreier für uns", sagt Trainer Oliver Maaß. "Wir sind gut mit den Schnee auf dem Platz zurechtgekommen und haben nach dem schnellen Führungstreffer die Partie im Griff gehabt." Für das 1:0 hatte Christian Dobberack bereist in der 3.Minute gesorgt. Nisarahmad Nikzad (20.) und Sergej Pavlenko (29.) legten für die Gastgeber nach. Und in den letzten zwei Minuten in der ersten Halbzeit sorgten Thomas Bemmann und Kapitan Stefan Hoppe für den 5:0-Pausenstand durch fünf verschiedene Torschützen. Das war sicherlich bereits die Entscheidung, zumal Christian Dobberack nach 62Minuten noch weiter erhöhte.

Doch die Seelower Oberliga-Reserve steckte nicht auf. Durch zwei schöne Tore verkürzten Dustin Berger und Philipp Pflug innerhalb von zwei Minuten (68., 70.). "Das sind wir dann etwas ins Schwimmen gekommen und haben durch eine Unstimmigkeit in der Abwehr auch noch den dritten Gegentreffer kassiert", erklärt Gastgeber-Coach Maaß. Den Seelower Treffer hatte erneut Philipp Pflug erzielt (81.). Doch zwei Minuten vor dem Ende war Saarows Christian Dobberack mit seinem dritten Tor in diesem Spiel zur Stelle und markierte den 7:3-Endstand. Wermutstropfen: Jannik Rottenberg musste verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam seinen Bruder Niklas.

Die Saarower wollen nun auch das letzte Hinrunden-Heimspiel am Sonnabend, ab 13 Uhr, gegen den MTV Wünsdorf gewinnen. "Der Aufwärtstrend ist zu sehen. Und wenn uns gegen den Tabellenachten ein Dreier gelingen würde, hätten wir genauso viele Punkte wie in der ersten Halbserie der vorigen Saison", erklärt Oliver Maaß.