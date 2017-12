Beste Saisonleitung führt zum Derby-Sieg

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Die Handball-Frauen des SSV Rot-Weiß Friedland haben in der Verbandsliga Süd einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Sie gewannen das Derby in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland klar mit 33:13 (14:6).

"Das war herzergreifend, wie unser Team von der ersten bis zur letzten Minute aufgedreht hat", sagt SSV-Trainer Bernd Klinkisch, der wohl die beste Saisonleistung seiner Frauen gegen die als Tabellendritter angereiste HSG gesehen hat. Mit dem zweiten Saisonsieg verbesserten sich die Friedländerinnen auf Rang7, die Schlaubetalerinnen sind Fünfte.

Die Gastgeberinnen waren von Anfang an spielbestimmend und ließen die HSG nicht zur Entfaltung kommen. 5:0 führten die Rot-Weißen nach sieben Minuten. Und sie bauten ihren Vorsprung weiter aus über die Stationen 8:1 (14.) und 12:2 (22.). Danach kamen die Gäste wieder selbst zu Toren und etwas heran, lagen zur Halbzeit aber mit acht Treffern deutlich im Rückstand.

Daran sollte sich auch im zweiten Abschnitt nicht viel ändern. Die Friedländerinnen zeigten weiter Torhunger und ließen dem Gegner keine Chance, wirklich dichter heranzukommen. Mitte der zweiten Hälfte hatten die Rot-Weißen bereits einen 15-Tore-Vorsprung herausgearbeitet (23:8/44.), den sie bis zum Schluss dann noch auf 20Treffer ausbauen konnten.

Da kam selbst SSV-Coach Klinkisch etwas ins Staunen: "Das war eine sehr gute Leistung. Das Team hat sich keinen Aussetzer geleistet, ist nicht eingebrochen und hat prima bis zum Ende durchgezogen." Einen Spielrausch nennt man das wohl.

Die Grundlage dafür waren eine sehr gute Leistung in der gesamten SSV-Abwehr, eine starke Torfrau Michelle Schreiber sowie die Treffsicherheit von Marilyn Mochow - mit elf Tore erfolgreichste Friedländerin - und Vanessa Schreiber (9). Im HSG-Team traf Anika Weber (7) am meisten.

Während die HSG Schlaubetal-Odervorland nach vier Siegen und vier Niederlagen die Hinrunde bereits beendet hat und erst am 14.Januar beim derzeitigen Tabellenzweiten TSG Lübbenau wieder ran muss, bestreiten die Friedländerinnen am 6.Januar beim Tabellennachbarn Elsterwerdaer SV den Abschluss der ersten Halbserie.

"Und da wollen wir an die Leistung, die wir gegen Schlaubetal gezeigt haben, anknüpfen und mit seinem weiteren Sieg uns wieder etwas weiter nach oben orientieren", erklärt SSV-Coach Klinkisch. Dann wäre für ihn die Hinrunde nicht ganz so dramatisch, wie er sie derzeit empfindet: "Wir haben bisher eine ziemlich schlechte Saison gespielt - mit Ausnahme der jetzigen Partie. Und wir haben so manches Spiel unnötig verloren. Eigentlich könnten wir jetzt bereits weiter oben in der Tabelle stehen." Die Friedländerinnen hatten in der vergangenen Saison als Aufsteigerinnen mit zehn Siegen und 23:17 Punkten einen sehr guten fünften Platz belegen können.

In ähnliche Regionen sollte es eigentlich ebenso in dieser Spielzeit gehen. "Das ist auch noch machbar, wenn wir konsequent weiter gut spielen und im Training weiter hart arbeiten", sagt Bernd Klinkisch. So wird jetzt auch vor und zwischen den Feiertagen weiter trainiert. Und am 27.Dezember sind die Friedländerinnen zu einem Viererturnier beim HSC Frankfurt (Oder) eingeladen.

Das erste Punktspiel der Rückrunde steht für die Rot-Weißen dann am 13. Januar, ab 16 Uhr, in der Beeskower Halle gegen den derzeitigen Tabellendritten SV Chemie Guben auf dem Programm.