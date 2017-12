Premiere beim Adventsturnen

Steffen Möbis

Frankfurt (MOZ) Der TuS Frankfurt hatte zum Jahresabschluss sportliche Gäste aus Turnvereinen in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde geladen. 66 Nachwuchsturner unter 14 Jahren trafen in elf Kategorien aufeinander. Die meisten Starter stellte der TuS mit 46 Aktiven.

Dieses 11. Adventsturnen war die turnerische Premiere für die fünf- und sechsjährigen Turner der Trainerin Daniela Haff sowie für weitere kleiner Turnerinnen vor allem in den Pflichtstufen. Sie zeigten ihre Übungen an Reck bzw. Balken, Barren, Boden und Sprung vor den zahlreich erschienenen Eltern schon sehr gut. Die Wartezeiten nutzten auch die Aktiven zum Zuschauen und sahen dabei tolle Übungen. Leni Favre wurde gleich zweifach geehrt. Nach vollbrachtem Premierenwettkampf wurde sie vom Weihnachtsmann extra beschenkt, weil er ihren Wunschzettel schon erhalten hatte. Später belegte sie in der jüngsten Altersklasse 5/6 den 2. Platz. Lediglich Mex Büchner turnte bei seinem Wettkampfeinstand besser als sie und landete vor ihr auf dem 1. Platz.

Vor der Siegerehrung zeigten Leann Betker Mary-Jane Skopiak und Manina Meinert eine tolle Bodenshow, bevor Noah Beetz, der seit diesem Schuljahr in Cottbus trainiert, an den Ringen alle Zuschauer zum Staunen brachte.

Für gute Unterhaltung bei den Turnern und einige Überraschungen sorgte der Weihnachtsmann. Direkt danach begann die Siegerehrung, bei der kein Kind leer ausging. Die Pflichtstufenturnerinnen Helen Best und Antonia Burkardt konnten sich gegen starke Konkurrenz unerwartet in der Klasse P4 und P5 durchsetzen. Antonia konnte bereits alle 4 vier Geräteübungen turnen und siegte so relativ sicher. Wenn der Trainingsfleiß entscheiden würde, hätte auch Annabel Pradel den Sieg in der P3 verdient, lobte die Trainerin Cordula Kusnick ihre kleine Turnerin, die die Silbermedaille gewann.

Nicht den ersten Wettkampf in diesem Jahr turnten Dzesika Bedurke (Ü11) und Luise Lüppker (U11). Sie konnten in der Leistungsklasse (LK 4) mit großem Vorsprung die stärkste Altersklasse des Tages gewinnen. Dabei bewies Luise ihr großes Potenzial für die nächsthöhere Leistungsklasse 3.

Bei den Jungen waren die TuS-Turner unter sich. In der LK 4 gewannen Jason Gasche (Ü11) und der gerade erst wieder zum Turnen zurückgekehrte Ben Noack (U11) im Sechskampf an allen Geräten. Für die D-Kader galt es, fünf komplexe Übungen sauber zu turnen. Die Altersklasse 8 konnte Devin Dürre nach einer sehr guten Bodenübung erstmals gewinnen vor vier weiteren TuS-Turnern. In der AK 7 siegte der vielseitig talentierte Nataniel Drzewiecki, dessen Schwester Natalia in der LK 4 Sechste wurde. Ben Lehmann konnte als einziger Starter der AK 9 die Goldmedaille, eine Urkunde sowie ein kleines Präsent nach einem fehlerfreien Wettkampf mitnehmen.

Viele fleißige Helfer und 17 Kampfrichter ermöglichten diesen Wettkampf und wurden dafür mit einem kleinen Präsent geehrt. Mit den Schlussworten: "Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten für diesen stimmungsvollen Jahresabschluss und ein Wiedersehen im neuen Jahr!" beendete Hallensprecherin Ursula Willwohl das 11. Adventsturnen des TuS.