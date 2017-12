Jahresabschluss beim Adventsturnen

Petra Wallschläger

Frankfurt (MOZ) 66 Nachwuchsturnier haben das Adventsturnen des TuS Frankfurt zum Jahresabschluss bestritten. Eingeladen waren auch Turnier aus Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde. 66 Nachwuchsturner unter 14 Jahren trafen in elf Kategorien aufeinander.

Das bereits zum 11. Mal durchgeführte Adventsturnen des TuS Klingetal Frankfurt war für die 20 Turnerinnen der P-Stufen 3/4/5 und Leistungsklasse 4 Kinder ein erfolgreicher Tag. Auch wenn noch nicht alles gelang und ab und zu ein paar Tränen flossen, aber so ist das manchmal, Glück und Pech liegen nah beieinander. Die sechs Eisenhüttenstädter Kampfrichter sorgten mit dafür, das der Wettkampf reibungslos verlief.

In der P 3 (Pflicht) gingen von der BSG Stahl fünf Turnerinnen an die Geräte. Es war übrigens ihr letzter Wettkampf in dieser Leistungsklasse, wie auch für P-4-Turnerin Lillian Heinz. Sie werden wie bereits Maja Riesner ab dem kommenden Jahr die P5 turnen. Maja Riesner war die einzige Turnerin, die momentan in der Lage ist, die Anforderungen der P5 zu erfüllen. Mit ihrem 2. Platz hat sie das auch bewiesen. Lillian Heinz dagegen konnte sich in der P4 noch nicht vorn platzieren.

In der P3 ging der Sieg ganz klar an Hellen Neubert. Platz 2 an Diana Meder, Platz 4 an Deborah Schulze, Platz 5 an Alanah Thielecke und Platz 6 an Elina Holtz.

Die Leistungsklasse 4 (Kür) wurde altersbedingt in zwei Gruppen untergliedert - bis elf Jahre und ab elf Jahre. Vier Turnerinnen der jüngeren Gruppe zeigten nach nur vier Monaten Training an ihren Kürübungen und am Überschlagsprung am Sprungtisch, was sie erreicht haben. Sie lieferten einen tollen Einstand und wurden auch belohnt. So belegte Rosalie Bittner Platz 2 , Maureen Gohaut Platz 3, Lea Becker Platz 4, Marie Materne musste leider verletzungsbedingt aufgeben. Dieses Ergebnis ist, so laut Trainerin Petra Wallschläger ihrem großen Trainingsfleiß und Ehrgeiz zuzusprechen.

Viktoria Keil errang den 7. Platz. Für ihre Bodenübung erhielt sie allerdings 12,30 Punkte und beeindruckte mit ihren Schwierigkeiten und ihrem Ausdruck. Nur schade, dass es an den anderen Geräten nicht so lief. Vivienne Hebbe belegte den 9. Platz.

In der älteren LK 4 war beste Eisenhüttenstädterin Ashley Tarnow mit dem 2. Platz, hinter ihr Platz 3 durch Charlotte Minschke. Weitere Platzierungen der BSG Stahl: 4. Monique Maas, 5. Violetta Krotowski, 7. Amelie Witza, 8. Julia Bischof, 10. Lilian Rannev

Für ihre Bodenübungen erhielten Monique Maas 12,30 und Julia Bischof 12,20 Punkte. Schade das ihnen ebenfalls nicht alles an den anderen Geräten gelang.

Der Weihnachtsmann hatte vor der Siegerehrung alle Teilnehmer mit seinem Besuch überrascht. Lillian Heinz und Lea Becker mussten sich ihm vorstellen und erhielten ein kleines Geschenk. Aber auch die anderen Turner bekamen ein kleines Präsent vom Tus Klingetal überreicht. Bei der Siegerehrung, war kein Kind leer ausgegangen.

Viele fleißige Helfer und 17 Kampfrichter ermöglichten diesen Wettkampf und wurden dafür mit einem kleinen Präsent geehrt. Hallensprecherin war Ursula Willwohl.