Zeitlos e.V. bringt Frau Holle auf die Bühne

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Auch das Rathenower Theater Zeitlos spielt in der Adventszeit immer wieder Märchenklassiker - in diesem Jahr ist es am 3. Adventssonntag Frau Holle, die auf die Bühne des Theatersaals im Kulturzentrum kommt.

Die Geschichte ist bekannt: Eine Witwe lebt mit ihrer faulen leiblichen Tochter und ihrer Stieftochter, die sehr fleißig ist, in ihrem Haus. Welche Erlebnisse die beiden Halbschwestern im Reich der Frau Holle erleben und wie diese die Fleißige belohnt und die Faule bestraft, zeigen die elf Zeitlos-Schauspieler auf der Bühne. Natürlich wurden auch der im Märchenklassiker beschriebene Backofen und auch der Apfelbaum besetzt. Die Zuschauer können sich auf 50 Minuten kurzweilige Unterhaltung für die ganze Familie freuen. Wie schon im Vorjahr wird das Stück wieder durch Livemusik unterstützt. Waltrud Ritzel erarbeitete Frau Holle als Bühnenstück in fünf Akten für den Deutschen Theaterverlag. Vereinsmitglied Ronny Greisner führt bei dem Stück erneut Regie.

Jakob und Wilhelm Grimm veröffentlichten Frau Holle 1812 im ersten Band ihrer "Kinder- und Hausmärchen". Die Figur der Frau Holle geht auf verschiedene Sagen zurück. In Grimms Heimat Hessen soll Frau Holle auf dem hohen Meißner, im Nordhessischen Naturpark Meißner-Kaufunger Wald, gelebt haben. Anfang 2017 wurde er in "Geo-Naturpark Frau-Holle-Land" umbenannt. Dort gibt es auch einen Frau-Holle-Teich. Mit der berühmten Frau gleichgesetzt wird im Elb-Havel-Winkel die Frau Harke, eine germanische Sagengestalt, die als Beschützerin der Pflanzen und Tiere gilt.

Der Märchenklassiker Frau Holle des Theater Zeitlos e.V. erlebt am 17. Dezember um 15.00 Uhr seine Premiere. Zwei weitere Aufführungen folgen am 18. Dezember um 9.00 und 10.30 Uhr für Kitas und Schulen. Karten gibt es an der Theaterkasse im Kulturzentrum sowie telefonisch unter 03385/519051.