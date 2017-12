Remis zum Ende der grandiosen Halbserie

Jürgen Kern

Gramzow (MOZ) Das letzte Punktspiel des Jahres in der A-Junioren-Brandenburgliga zwischen dem VfB Gramzow und dem JFV Brandenburg endete mit einem 1:1. Somit überwintern die Aufsteiger aus der Uckermark auf einem unglaublichen dritten Tabellenplatz.

Der Brandenburger Trainer Nico Wolfram war nach dem Ausgleich in der 63. Minute sichtlich erfreut über die hundertprozentige Trefferquote seiner Elf! In der Tat - es war die einzige richtige Torchance der Havelstädter im gesamten Spiel. Aber die reichte eben in einem Spiel, in dem sich in der 46. Minute der Gastgeber endlich mit dem 1:0 belohnte und alles nach Sieg roch, nicht. Beim Führungstor des Gastgebers schwamm die Brandenburger Deckung, konnte einen hohen Ball nur unkontrolliert zu Danny Blume bringen, der auf Felix Marschke spielte. Sein Kracher aus etwa 20 Metern landete zum 1:0 im Brandenburger Tor.

Schon in der ersten Hälfte hatten die Gramzower immer wieder druckvoll zum Sturm auf das Gäste-Tor angesetzt. Max Aschenbrenner, immer wieder am Spielaufbau beteiligt, Marschke und Lukas Schmiedel mit ihrem Tordrang setzten die ersten Akzente. Allein am Abschluss mangelte es, so in der zehnten Minute, als Marschke einen Fehlabschlag von Keeper Jonas Wagner nicht verwerten konnte. Mit klasse Kombinationen entwickelten die Gastgeber in der Folge Torgefahr. Blume verzog knapp am Tor vorbei (19.) und blieb auch in der 29. Minute per Kopf erfolglos. Alexander Fischer traf nur den Außenpfosten (31.) und schließlich klatschte auch Marschkes Schuss an den Pfosten. Zwischendurch agierten die Gäste mit Befreiungsversuchen. Max Dennstedt aus der Spielfeldmitte fand Claas Albrecht - es sprang nur eine Ecke heraus (24.). Albrecht wurde nach Vorarbeit von Florian Otto im Strafraum geblockt (32.). Die VfB-Deckung stand sicher. Hier waren Marc Stegemann und Miguel Hartwig herausragend. Glück hatten die Gäste in der 37. Minute, als Schiedsrichter Max Mangold in einem insgesamt fairen Spiel nach einem Nachschlagen von Otto es bei einer Ermahnung ließ. Diese Szene war aber auch Ausdruck für die zweite entscheidende Eigenschaft der Brandenburger - ihrem unbedingten Einsatzwillen, der nur mit dem der Gramzower in allen Spielen der Hinrunde vergleichbar war.

Mit dieser Bereitschaft glänzten die Gäste besonders in der zweiten Halbzeit. In der 63. Minute erkämpften sie sich auf der rechten Seite den Ball. Jonas Günther flankte in die Mitte, wo Hoang Nguyen an das Leder kam und glücklich den 1:1-Ausgleich markierte. In der Schlussviertelstunde brandete Welle um Welle des VfB auf das gegnerische Tor. Blume, immer wieder gesucht, klebte das Pech am Stiefel. Aus spitzem Winkel verfehlte er das Tor (75.), nach Stegemann-Zuspiel lieferte der Torhüter eine Megaparade gegen Blume (81.) und nach Marschke-Ecke traf er nur den Pfosten (85.). Der gelbe Karton für seinen Brandenburger Gegenspieler unterstrich noch einmal, wie rigoros Blume beackert wurde (88.).

Mit diesem Unentschieden verlängerten die Gramzower aber auch ihre Ungeschlagen-Serie daheim. Coach Sören Seethaler brachte es nach Spielschluss noch einmal auf den Punkt: "Bei 12:1-Torchancen fühlt sich dieses Remis wie eine Niederlage an. Aber die Jungs haben großartig gekämpft und gespielt. Als Neuling haben wir in dieser ersten Halbserie die Erwartungen weit übertroffen. Wir freuen uns jetzt schon auf das erste Heimspiel gegen den BSC Preußen (Platz 13 mit fünf Punkten) am 4. März und natürlich auf das Landes-Hallenmasters am 14. Januar in Brandenburg."

Die Ergebnisse der weiteren Spiele ergaben, dass der VfB Gramzow auf einem sensationellen dritten Platz in der Brandenburgliga überwintert. Zudem hat er mit Danny Blume den torgefährlichsten Stürmer der Liga in seiner Reihe (22 Tore).