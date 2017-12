E-Junioren-Trophäe geht in die Kreisstadt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Im zweiten Turnier ermittelten die E-Junioren (Neun- bis Zehnjährige) ihren Hallenchampion. Ab diesem Jahrgang wird nach Futsal-Regeln gespielt. Die SpG Schönow/Passow (Gruppe A) und Rot-Weiß Prenzlau E1 führten ihre Gruppen nach der Vorrunde mit jeweils sieben Punkten an. Beide mussten neben zwei Siegen auch ein Remis hinnehmen. Die zweitplatzierten VfB Gramzow (3 Punkte) und Blau-Weiß Gartz (4) trafen im Halbfinale auf die Führenden und schlugen beide ein achtbares Unentschieden heraus, deshalb wurden die Finalisten per Sechsmeterschießen ermittelt. Schönow/Passow und Gartz spielten zuvor 0:0 und trennten sich vom Punkt aus mit 1:0. Prenzlau und Gramzow gingen nach einem 1:1 schließlich mit 2:1 auseinander. Für Gramzow traf Julius Stephan zum 1:0, der Prenzlauer Johannes Turner glich aus. Das Match um Platz 3 gewann Gartz mit 2:0 gegen Gramzow. Den ersten Treffer markierte Nikodem Wasilewski nach vier Minuten. Florian Kaddatz sorgte mit dem 2:0 eine Minute vor Schluss für die endgültige Entscheidung. Im Endspiel zwischen Schönow/Passow und Prenzlau E1 stand es nach zehn Minuten 0:0. Vom Punkt aus siegten die Kreisstädter mit 2:1. Für die SpG begann Joschua Syrbe, der an Prenzlaus Keeper scheiterte. Raffael Mecklenburg setzte den ersten Prenzlauer Treffer. Für die SpG glich Malte Bartelt zum 1:1 aus. Prenzlaus Torwart Nico Mielke konnte seinen Amtskollegen aus Schönow/Passow, Karl Strohbach, nicht überwinden, aber auch Matti Syrbe von der SpG schoss unplatziert auf den Torwart. Dann trat Finn-Luca Kerwitz als Letzter an den Punkt und machte mit dem 2:1 alles klar. SpG-Trainer Matthias Giersch ärgerte sich nur kurz über den unglücklichen zweiten Platz. "Das war einfach super, was meine Jungs abgeliefert haben. Der Biss, hier gewinnen zu wollen, hielt bis zum Schluss an. Mit dem Schießen vom Punkt aus ist es wie mit dem Lotteriespiel - Glück muss man haben." Prenzlaus Trainer Stefan Turner sagte: "Unser Team hat aufopferungsvoll bis zum Ende gekämpft, musste sogar zweimal ins Sechsmeterduell und bewies hier jedes Mal Nervenstärke."

Die Einzelauszeichnungen erhielten Karl Strohbach von der SpG Schönow/Passow als bester Torwart und Julius Stephan vom VfB Gramzow wurde als bester Spieler geehrt.

Aufstellungen der Finalisten:

Prenzlau: Nico Mielke, Raffael Mecklenburg, Lennard Mohr, Johannes Turner, Bruno Turner, Eric Eberl, Hoang Timmy Duc Anh, Finn-Luca Kerwitz, Luca Krohn

Schönow/Passow: Karl Strohbach, Malte Bartelt, Marvin Sachtleben, Joschua Syrbe, Jakob Buchholz, Kenneth Reier, Matti Sybre