Ahrensfelder Reserve nicht zu stoppen

Ingo Muhme

Ahrensfelde (MOZ) Ahrensfeldes Reserve behält mit dem Erfolg gegen Oderberg/Lunow die lupenreine weiße Weste auf dem Punktekonto und ein Torverhältnis, das seines Gleichen sucht. Bereits am letzten Spieltag hatte man vorab schon mal den Herbstmeistertitel in die Nikolausstiefel gesteckt.

Man schaut in der Liga schon neidisch auf Grün-Weiss, die seit dem verpassten Aufstieg aus der Vorsaison wohl nun auf gutem Weg Richtung Kreisoberliga sind. Obwohl Trainer Frank Hielscher vor der Begegnung noch erklärte: "Heute früh um 8 Uhr hatte ich gerade mal zehn Spieler auf dem Zettel", stand zum Anpfiff eine volle Kapelle bereit, die letztendlich einen souveränen Sieg einfahren konnte.

Gästetrainer Matthias Kandula hätte gerne so ein "Luxus-Problem", musste er doch auf seinen Spielmacher Fabian Daniel verletzungsbedingt verzichten, seine junge Truppe besonders gut einstellen und hatte dabei die Erwartungen nicht ganz so hoch angesetzt.

Bei Dauerschneetreiben entwickelte sich auf dem Kunstrasen eine Partie, die sehr auf Zufall aufgebaut war und dem jungen Schiedsrichter Tim Gerstenberg einiges abverlangte. Die qualitativ besseren Spieler hatte Grün-Weiss in seinen Reihen, was schlussendlich den Unterschied ausmachte.

Das 1:0 durch Youngster Mike De Rapper hatte aber einen faden Beigeschmack. Den Einwurf, der dem Treffer vorausging, hatte die Oderberger Defensivabteilung berechtigterweise als regelwidrig gesehen und die Abwehrarbeit in Erwartung einer Unterbrechung des Schiedsrichters eingestellt. Dies nutzte Philipp Wurlitzer mit einem Pass von der Grundlinie zum Torschützen, der zum 1:0 einschob (12.).

Die Begegnung blieb lebhaft. Dändy Täge kam in der 14. Minute zum ersten nennenswerten Abschluss für sein Team, doch sein guter Schuss landete abgefälscht neben dem Tor. Ein leichter Schubser im Gästestrafraum von Oderbergs Mannschaftsführer Thomas Marschke veranlasste den Referee zum Elfmeterpfiff. Stephan Sakawitsch als etatmäßiger Strafstoßschütze der Hausherren nutzte seine Chance und erhöhte souverän auf 2:0 (29.). Mike De Rapper markierte dann in der 36. Minute nach Flanke von Felix Grünwald mit seinen zweiten Treffer das 3:0 und sorgte für die Vorentscheidung.

Zum Wiederanpfiff hatte Oderberg noch einmal alle Kräfte zusammengenommen und war auch auf einem guten Weg, zum Anschluss zu kommen. Eric Meyer kam mit seinem Schuss nicht durch, wie auch seine Kollegen, die Ahrensfeldes Schlussmann Markus Kindler bis zur 57. Minute mehr beschäftigte als im gesamten ersten Durchgang. Denn in dieser Minute hatte der junge Schiedsrichter Tim Gerstenberg seine zweite knifflige Entscheidung zu treffen. Wieder war es Thomas Marschke, der einen Zweikampf, in diesem Fall per Tackling, bestritt und dies ihm wiederholt negativ zur Last gelegte wurde. Gelb vorbelastet musste er das Feld mit Ampelkarte räumen und beim Abgang zusehen, wie Stephan Sakawitsch per Strafstoß auf 4:0 erhöhte.

Oderberg/Lunows weitere Vorgehensweise war nun auf Schadensbegrenzung ausgelegt. Doch der nimmermüde Philipp Wurlitzer belohnte sich in Doppelration, indem er die Ahrensfelder Treffer fünf und sechs (60., 70.) zum 6:0-Endstand erzielte.

"Am Ende waren es wohl zwei Treffer zu viel. Wir haben eine junge Truppe, müssen noch viel Erfahrungen sammeln und liegen im bisherigen Saisonverlauf recht gut im Rennen", kommentierte Oderbergs Trainer Matthias Kandula die Niederlage recht nüchtern. Sein Gegenüber Frank Hielscher fasste dann kurz und knapp zusammen: "Souveräner Sieg, ich bin sehr zufrieden."