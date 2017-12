Erfolgreich in die Weihnachtspause

Luisa Eschert

(MOZ) und Sophia Müssig

Finowfurt. In einer kampfbetonten Partie der Verbandsliga Nord holten sich die Handballerinnen Damen vom Finowfurter SV mit einem 25:23-Sieg gegen den Templiner SV Lok die zwei Punkte.

Hochmotiviert starteten die Schorfheiderinnen um den neuen Trainer Dirk Menzel ins Spiel. Das Ziel des Spiels war klar definiert. Es sollten schnelle Tempogegenstöße, konzentrierte Arbeit im Angriff und Konsequenz beim Torabschluss angestrebt werden, um den Sieg einzufahren.

Das Spiel begann und die Finowfurter Frauen gingen in der 6. Minute in Führung mit 0:1 und eröffneten das Spiel. Danach zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe (1:1, 2:1, 2:2). Die Abwehr der Schorfheiderinnen stand konsequent, doch im Angriff wurden einige Torchancen nicht genutzt. Die offensive Spielweise der Gastgeberinnen bereitete dem FSV anfangs noch Probleme und führte zu technischen Fehlern. Doch stabilisierte sich der Angriff im Verlauf des Spieles und die Finowfurterinnen konnten in der 25. Minute durch Celina Heinrich mit zwei Toren in Führung gehen (5:7). Doch Templin gab nicht auf und kämpfte sich zurück und schaffte zur Halbzeit sogar die 9:8-Führung. Trainer Dirk Menzel lobte die Abwehrarbeit und wies daraufhin, sich im Angriff mehr zu konzentrieren. Das Spiel sollte sicherer gestaltet werden, um konsequent die Torgelegenheiten zu nutzen.

So motiviert gingen die Damen in die zweite Halbzeit. Doch mit der Chancenverwertung haperte es noch und in der 38. Minute lag Templin mit vier Toren vorn (13:9). Jedoch verlor der FSV nicht den Mut, sondern kam über den Kampf zurück ins Spiel. Über gute Einzelaktionen und Kombinationen konnten sie den Anschluss herstellen (13:10, 13:11, 13:12). In der 46. Minute erzielte Antonia Wollbrück per Tempogegenstoß den Ausgleich (15:15). Dann gestalteten beide Mannschaften weiterhin ein spannendes Spiel (17:16, 17:17, 17:18). In der 51. Minute nahm Trainer Menzel eine Auszeit. Die FSV-Frauen sollten die letzten Minuten nutzen, um das Spiel zu ihrem eigenen zu machen. In der Schlussphase arbeiteten dann beide stark auf den Sieg hin. Allerdings gelang es den Finowfurterinnen eher, an ihre Reserven zu gehen. Nadine Stanke gelangen drei Tore. Somit gewannen die FSV-Frauen 25:23 gegen Templin.

Durch Kampfgeist und Durchhaltevermögen konnte ein spannendes Spiel geboten und der Sieg eingefahren werden. Nun geht es für die Frauen vom Finowfurter SV als Tabellensiebter doch recht versöhnlich nach einer durchwachsenen ersten Halbserie in die Weihnachtspause. Am 13. Januar kommt dann der HSV Falkensee II nach Finowfurt.