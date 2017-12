Neun Tore bei eisiger Kälte

Edgar Nemschok

Rehfelde (MOZ) Eine der torreichsten Partien gab es am 14. Spieltag der Landesklasse Ost in Rehfelde zu sehen. Die SG Großziethen bezwang Gastgeber Grün-Weiß Rehfelde mit 6:3 und sicherte sich gleichzeitig die Tabellenführung.

Auf dem leicht mit Schnee bedeckten Rasen auf dem Rehfelder Sportplatz an der Elsholzstraße war es kaum möglich, wirklich schönen Fußball zu bieten. Vieles blieb dem Zufall überlassen.

Grün-Weiß Trainer Helmut Fritz hatte von Beginn an schon kein gutes Gefühl, denn er musste erneut einen Feldspieler zum Torwart umfunktionieren. "Auf dieser Position haben wir in diesem Jahr ganz große personelle Probleme." Dass es sechs Gegentore für die Rehfelder gab, war sicherlich nicht allein die Schuld von Marc Ladisch, da seine Vorderleute ihn oft im Stich ließen.

Bereits nach zehn Minuten ging der Gast, der als Tabellenzweiter angereist war, mit 1:0 in Führung. Sascha Bande war mit seinem Freistoß aus gut 20 Metern erfolgreich. Gleich zwei Minuten später gar das 2:0 für Großziethen. Marco Möckel vollendete völlig frei im Strafraum der Rehfelder.

Nach einer üblen Attacke von Kevin Ottenhus, der den Rehfelder Tony Frontzek von den Beinen holte, konnte er mit Gelb/Roter Karte von Schiri Kevin Meißener früher zum Duschen gehen. Doch auch zu zehnt bestimmten die Gäste das Geschehen.

Die beste Möglichkeit für die Rehfelde hatte Maximilian Terzenbach mit einem harten Schuss aus gut 20 Metern. Und gerade als sich die Rehfelder ein wenig gefangen hatten, unterlief Sebastian Mentz ein Eigentor. Nach einem weiten Ball verlängerte er per Kopf ins eigene Tor (22.). Und die Rehfelder mussten sogar noch das vierte Tor quittieren. Wieder war Möckel zur Stelle. Nach Flanke von Bernd Hecker war er per Kopf erfolgreich. Großziethen hatte nun Spaß am Toreschießen - was ihnen auch vleicht gemacht wurde. Das 5:0 schoss wieder Marco Möckel. Vorausgegangen war ein Missverständnis auf der rechten Rehfelder Abwehrseite. Möckel erzielte im Alleingang das Tor.

Noch vor der Pause gab es dann aber doch ein Lebenszeichen von den Platzherren, Torschütze war Terzenbach. Auf dem Gang in die Kabine war Helmut Fritz wenig amüsiert. "Mir tut es heute ein wenig für unsere Fans leid. Sie hätten sicherlich eine bessere Leistung unserer Mannschaft verdient."

Nach der Pause ein weiterer Rückschlag für die Grün-Weißen. Es gab Elfmeter. Bernd Hecker verwandelte sicher zum 6:1. Gleich im Anschluss gab es gleich zwei Elfmeter in kurzer Folge für die Gastgeber. Beide waren berechtigt und beide verwandelte Frontzek sicher.

Und jetzt, nach einer Stunde Spielzeit, kamen die Rehfelder endlich besser ins Spiel. Terzenbach hatte zwei gute Möglichkeiten und wenigstens ein wenig Hoffnung kam noch mal auf.

Am Ende feierte nur die Elf aus Großziethen. Schnell machte die Runde, dass im Parallelspiel, der in der Tabelle lange führende VfB Trebbin zu Hause gegen die SG Bruchmühle mit 0:1 verlor.