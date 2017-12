Wende kommt in der zweiten Halbzeit

Roland Hanke / Janine Kieshauer

Woltersdorf (MOZ) Eine Niederlage gab es für die Fußballer des SV Woltersdorf im letzten Heimspiel der Hinrunde in der Landesklasse Ost. Im Ostbrandenburg-Derby mussten sie sich dem Storkower SC nach 2:0-Halbzeitführung noch 2:3 geschlagen geben.

Nach drei Niederlagen in Folge wollten die Gäste aus der Storchenstadt diesmal einen Dreier landen. Dementsprechend engagiert begann dann auch der SSC, doch vor dem Strafraum war die Woltersdorfer Hintermannschaft zur Stelle und konnte problemlos klären. Dann schienen die Gäste das Fußball spielen einzustellen und der SVW nutzte zwei Fehler der Storkower zur 2:0-Führung innerhalb von zwei Minuten: Philipp Lunau und Steven Viktor trafen (15., 17.). Die Gäste zeigte sich davon beeindruckt und hatten Glück, dass die Woltersdorfer zwei Großchancen nicht nutzten, um das Spiel schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden.

Und auch zehn Minuten nach Wiederanpfiff war der SSC in Bedrängnis. Keeper Lukas Fiedler lenkte im letzten Moment den Ball ins Toraus und verhinderte so das 3:0 für den SVW. Das schien der Weckruf für die Storkower zu sein. Der für den verletzten Jakob Margraff als dritter Stürmer eingewechselte Marc Ewler brachte mehr Tempo ins Spiel. So dominierte der Storkower SC ab der 60.Minute die Partie. Ein aus gut 20Metern Torentfernung direkt verwandelter Freistoß von Martin Grossmann brachte den Anschluss (65.) Knapp drei Minuten später glich Koray Buley nach einem klasse Zuspiel von Florian Guhr zum 2:2 aus.

Danach witterten die Storkower Morgenluft, wollten mehr. Doch weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt. Mitte der zweiten Halbzeit hatte der SVW einen Freistoß aus aussichtsreicher Position an der Strafraumgrenze, doch dieser landete in der Storkower Mauer. Vier Minuten vor Schluss belohnten sich die Storchenstädter mit dem Siegtreffer. Nach einer schönen Kombination landete der Ball wieder bei Koray Buley, der uneigennützig zu Marc Ewler abspielte und dieser erzielte den Siegtreffer.

"Am Ende ein verdienter Sieg, nachdem wir mit Moral und Kampfgeist den Rückstand wettmachen konnten. Das waren drei wichtige Punkte kurz vor der Winterpause", sagt SSC-Trainer Jochen Meyer. Sein Woltersdorfer Gegenüber Carsten Knäfel erklärt: "Wir mussten elf Spieler ersetzten und mit einigen Akteuren der Zweiten antreten. Das war in der zweiten Halbzeit eine Konditionsfrage, die Storkower haben uns ordentlich unter Druck gesetzt."