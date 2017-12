Badminton-Spieler behaupten Platz 6

Oliver Richter

Frankfurt (MOZ) Zu ihrem letzten Schlagabtausch der Hinrunde in der Bezirksklasse empfingen die Badmintonspieler der SpG Frankfurt/Petershagen I den direkten Tabellennachbarn Teltow/Stahnsdorf. Mit dem 4:4-Unentschieden beendete die Spielgemeinschaft die Hinrunde auf dem 6. Tabellenplatz.

Für das letzte Spiel hatten sich alle Akteure aus Frankfurt/Petershagen noch einmal ins Zeug gelegt. Das zweite Herrendoppel mit Oliver Richter und Ersatzmann Jannik Karweger überzeugte und erspielte den ersten Zähler. Das Doppel Bodo Schindler/Basti Winter wollte anschließen, musste sich aber 1:2 geschlagen geben. Auch die Damen konnten sich lange behaupten, am Ende siegten die Gäste denkbar knapp über das SpG-Doppel Bernice Schweinberger/Jana Dudek. Das Mixed Richter/ Dudek wollte aufholen, musste sich aber erneut dem Spiel der Gäste mit 1:2 geschlagen geben.

So konnte die Partie nur in allen folgenden Einzeln entschieden werden. Bernice Schweinberger bestimmte zwar ihr Spiel, dennoch fehlte am Ende immer etwas Glück zum siegreichen Satzpunkt. Somit mussten die Herren ran, Basti Winter und Bodo Schindler erkämpften zwei weitere wichtige Teamzähler in ihren Einzeln. Punktesetter war aber Ersatzmann Jannik Karweger, der sich im Doppel und Einzel von seiner besten Seite zeigte. Mit routinierten Bällen spielte er seinen Gegner gekonnt aus und konnte den rettenden Punkt zum Unentschieden erspielen.

"Zum Ende der Hinrunde haben wir zumindest einen Punkt geholt und Tabellenplatz sechs behauptet. Zur Rückrunde wollen wir nach kurzer Pause dann kraftvoll starten und uns nach oben spielen", schloss Teamleiter Oliver Richter den Spieltag im ersten Jahr der Bezirksklasse II ab.

Die Hinrunde unter sieben Mannschaften gewann Tempelhof/Friedenau III vor dem SV Berliner Brauereri IV und der SG Emport Brandenburger Tor V