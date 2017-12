Nach Anpassungsproblemen Punkt gerettet

HBERNARD

Wünsdorf (hb) Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat beim MTV Wünsdorf 2:2 (0:2) gespielt. Laut MSV-Trainer Ronny Schulze waren auf dem Schnee-Matsch die Vorausetzungen für ein gutes Spiel nicht gegeben. Da die Gastgeber spielen wollten, ließ sich Schiedsrichter Enrico Großimlinghaus aus Stahnsdorf umstimmen. Erwartungsgemäß fanden sich zunächst die Gastgeber mit diesen Platzverhältnissen besser zurecht und führten schnell 2:0. Erst landete ein überraschender 18-Meter-Schuss von Christopher Lamprecht (4.) im MSV-Tor und dann wehrte die Gäste-Abwehr einen Ball nicht weit genug ab und Kevin Fangradt traf per Nachschuss aus 25 Metern. Mit der Zeit stellten sich die Schlaubetaler besser auf die Bedingungen ein, spielten einfach und gewannen mehr Zweikämpfe. Dazu hielt Torwart Stefan Ammer die Gäste im Spiel. So gelang Adolf Kampioni nach gut einer Stunde der Anschluss-Treffer, als er einen von Torwart Helge Schiege abgewehrten Kopfball im Nachsetzen in die Ecke lenkte. Knapp zehn Minuten später der mittlerweile verdiente Ausgleich durch Torjäger Paul Herrmann, der einen von Oliver Seifert getretenen Freistoß von der rechten Seite per Kopf verwertete. In der Schlussminute hätte Paul Herrmann bei nahezu identischer Situation sogar den Siegtreffer erzielen können, doch dieses Mal scheiterte er per Kopfball an Schiege. "Dass 2:2 ist verdient, niemand ist verletzt, ich bin zufrieden", äußerte MSV-Trainer Ronny Schulze.