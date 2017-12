"Innovatives sollte man begrüßen"

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Aus einer Großen Koalition kann die SPD nur geschwächt hervorgehen, sagt Gero Neugebauer. Im Gespräch mit Mathias Puddig erklärt der Politikwissenschaftler und SPD-Experte, wieso andere Varianten die besseren wären.

Herr Neugebauer, plötzlich gibt es einen Strauß an Möglichkeiten zur Regierungsbildung. Sind die alle gleichermaßen praktikabel und stabil?

Das lässt sich kaum sagen, weil es von den Absichten der beteiligten Personen abhängt. Es gibt ja vor allem in der Union einige, die sich in der Minderheitsregierung qualifizieren wollen, um später Angela Merkel zu sagen: "Du kriegst keine Mehrheiten mehr, tritt zurück!" Die Angsthasen wie der Kretschmer in Sachsen, wollen das lieber nicht. Wenn aber in der deutschen Politik schon einmal etwas Innovatives passiert, dann kann man das nur begrüßen.

Alle Varianten bis auf Neuwahlen laufen auf eine Zusammenarbeit zwischen SPD und Union hinaus. Ist da der Unterschied zur Groko nicht zu vernachlässigen? Und wie soll er gerade den SPD-Wählern vermittelt werden?

Jede Form der Kooperation der SPD mit der Union wird die Sozialdemokraten dem Verdacht aussetzen, zwar in der Opposition bleiben, zugleich aber die Regierung mitverantworten zu wollen. Eine Ausrede könnte sein, weiter auf den ziemlich starken Druck vom Bundespräsidenten, aus den Medien und auch aus der eigenen Partei zu verweisen. Der Apparat fragt sich ja, ob er Neuwahlen überhaupt finanzieren kann. Zugleich erinnert aber die Basis daran, dass die SPD aus den letzten Koalitionen nie als Gewinner hervorgegangen ist. Das stimmt ja auch: Das war nie eine Zugewinngemeinschaft. Da konnte sich stets eher die Union von ernähren, sie war der Gewinner.

Teile der SPD fürchten, dass sich das jetzt wiederholt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die SPD aus einer Zusammenarbeit mit der Union nicht ganz so gerupft hervorgeht, vielleicht sogar profitiert?

Nein. Letztendlich hat sie mit ihrem Wahlprogramm doch ein Mandat eingefordert, das die Wähler ihr nicht gegeben haben. Mit welcher Legitimation will die SPD das jetzt bekommen? Sie ist nicht stark genug. Sie kann nur auf die Sehnsucht der Union setzen, die Interregnumszeit bis zur Nachfolge von Angela Merkel zu überbrücken. Da gibt es aber auch in der Union unterschiedliche Interessen. Schauen Sie doch mal auf einige der Jüngeren, die wie Jens Spahn eben noch von esoterischen Themen der SPD geredet haben und jetzt auf die staatspolitische Verantwortung setzen. Daneben muss sich die SPD überlegen, in welcher Form der Kooperation sie überhaupt längerfristige inhaltliche und personelle Angebote machen und zugleich Machtperspektive für später entwickeln kann - in einer großen Koalition geht all das nicht.

Glauben Sie, dass die Basis eines der anderen Modelle mittragen würde? Unter welchen Umständen?

Das hat zwei Seiten: Einerseits ist sie misstrauisch, weil sie bislang vor allem durch den Ex-Vorsitzenden Gabriel nicht besonders gut bedient worden ist. Andererseits sieht sie aber auch die Chance, das zu tun, was eine Mitgliederpartei tun muss: die Basis in den Diskussionsprozess einzubinden und ihre Meinung zu hören. Man kann das nicht nur von der Misstrauensseite sehen. Die Basis kann halt auch sagen: Okay, wir haben jetzt die Chance uns einzubringen, und das tun wir dann auch.