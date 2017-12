AEG-Versuchstunnel zu Fuß erkundet

Jan-Henrik Hnida

Berlin (MOZ) Berlin von unten sehen zu können, ermöglichen die Touren des Vereins "Berliner Unterwelten". Eine davon ist Tour A: der AEG-Versuchstunnel.

Ein kalter und verregneter Sonnabend. Zirka 40 Menschen verharren in einem Durchgang auf dem ehemaligen Fabrikgelände der "Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft" in Gesundbrunnen - kurz AEG. Sie haben sich für Tour A angemeldet. Endlich kommt der Referent Jens-Hendrick Grunwald mit seinen beiden Mitarbeitern aus dem Fabrikinnern. Nur im T-Shirt und einer gelben Warnweste bekleidet, scheint Grunwald schon ganz heiß aufs Führen zu sein. "Es gibt zwar fließend Wasser an den Wänden, aber kein Essen", weist er die Besucher süffisant an, zusammenzubleiben. Nur fünf Gäste kommen aus Berlin, einige haben mehrere Stunden Anfahrt hinter sich.

Schon geht es unter die Erde - allerdings nur eine Treppe runter, in den Vortragsraum. Dort, an der Tür zum Tunneleingang, stehen Stühle, Decken und eine Leinwand bereit, damit es sich die Zuhörer bei der Geschichte über das AEG-Gelände bequem machen können. Ab 1895/96 errichtete die AEG südlich des Humboldthains eine Großmaschinenfabrik, die nach und nach zu einer Fabrikstadt erweitert wurde. Um die Apparatefabrik an der Ackerstraße anzubinden, baute man einen 295 Meter langen Tunnel, der seit 1897 zu Testzwecken diente, durch den aber auch elektrisch angetriebene Züge Arbeiter und Material hin und her beförderten.

Um 1910 wurde die östliche Tunnelrampe abgebrochen und der Tunnel in den Keller eines Neubaus verlängert. Im Ersten Weltkrieg diente der Tunnel der Munitionsproduktion, im Zweiten Weltkrieg als Werkluftschutzanlage für die Arbeiter. 1984 wurde der Standort durch die AEG geschlossen. Auf der östlichen Hälfte des Areals ließ ein Investor fast die gesamte historische Bausubstanz beseitigen, um in einem modernen Glaspalast seine Produktion anzusiedeln.

In den verbliebenen und heute denkmalgeschützten Fabrikgebäuden sind ein Gründerzentrum sowie ein Technologiepark untergebracht. Der Versuchstunnel selbst war lange Zeit nicht mehr zugänglich und stand teilweise unter Wasser. Doch seit dem Frühjahr 2016 hat der Verein "Berliner Unterwelten" mit Unterstützung des Eigentümers, der GSG, das Bauwerk instandgesetzt.

Licht angeknipst und von vorne und hinten durch die beiden Mitarbeiter bewacht, geht es durch eine Tür direkt in den Tunnel - 2,60 Meter breit und 3,15 Meter hoch. Parallel zu dicken Röhren an der Wand läuft die Gruppe über schmale, im Boden eingelassene Schienen. Beim Schild "Unbeschrankter Bahnübergang" macht Jens-Hendrick Grunwald halt. "Der ganze Boden war mit Estrich zugeschmiert", erklärt er. Nachdem vor einem Jahr die historischen Schienen freigelegt wurden, kam - nach einem Besuch in der Uckermark - die Idee auf, mit einer Draisine die Gäste durch die Gänge zu fahren. "Die Hinfahrt war für die Kollegen kein Problem", erzählt der Referent. Doch als die Männer die Rückfahrt antreten wollten, merkten sie, dass ein Gefälle existiert, und mussten das über 100 Kilo schwere Vehikel schieben. Doch Grunwald ist sich sicher: In eins, zwei Jahren werden die Tour-Besucher mit der Draisine fahren - vielleicht mithilfe eines Elektro-Motors.

Dass der Berliner Grundwasserspiegel eher höher ist und der Tunnel im morastigen Untergrund liegt, wird beim Weitergehen an feuchten Wänden vorbei und tropfenden Decken deutlich. Vor gut 100 Jahren seien dort 67 000 Liter Wasser eingedrungen.

"Bitte zwischen den Schienen laufen", warnt Grunwald im "Altbauteil" der AEG-Röhre vor Unebenheiten im Boden. Unter der "preußischen Kappendecke" (Ziegelstein-Gewölbe) ist es kälter geworden - außer dem Referenten im T-Shirt. Unvermittelt taucht rechter Hand eine Tür auf. Kein Bahnhof, sondern ein Luftschutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg. Einen leichten Luftzug im Nacken, geht es an verrosteten Stahlträgern vorbei, die ins Tunnelinnere hineinragen.

"Hallo" echot es durch den Gang. Eine junge Frau probiert das Schallerlebnis aus. "Cooler Sound", sagt sie in einer Kurve. Da könne der Referent weiter vorne reden - und sie verstehe ihn 20 Meter entfernt klar und deutlich, als ob er neben ihr stehe. "Unser kleiner Gesundbrunnen", weist Grunwald auf eine lecke Wasserleitung an den Schienen hin. Beim nächsten Halt macht er auf weiße Spuren am Boden aufmerksam. Hier wurden im Krieg mit Schwefel und Salpetersäure Waffen gebaut. Eine gefährliche Arbeit, da die Druckwelle einer Explosion nur nach links oder rechts ausweichen kann. "Das hätte auch die obige Fabrik zum Einsturz bringen können", sagt der Referent.

Dann versperrt ein Gitter den Besuchern das Weiterkommen. Bis dorthin konnte der Versuchstunnel saniert werden. Hinter dem Gitter verdeckt noch Estrich die Schienen. "Als Bonus für die Teilnahme dürfen Sie bis zum Ende laufen", sagt Grunwald - und öffnet die Tür. Der Verein "Berliner Unterwelten" erwirtschafte seine 200 000 Euro an jährlichen Einnahmen nämlich nur durch den Tour-Betrieb.

Am Schluss der anderthalbstündigen Führung können die Besucher noch rostige Stahlträger und eine Pumpe bestaunen, die schwarze Flüssigkeit zutage bringt. "Wieder hoch interessant", findet es die "alte West-Berlinerin" Astrid. Sie hat bereits einige Unterwelttouren mitgemacht. Nur ein bisschen viel Informationen seien es gewesen. Max und Jana sind extra aus dem Harz angereist. "Es war super - obwohl wir vorher nicht genau wussten, worum es geht", sagt der 23-Jährige lachend. Man erlebe Berlin mal ganz anders. Von unten eben.