Arche leuchtet nun sonnengelb

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Neuer Fußbodenbelag, frische Farbe an den Wänden, ein leuchtendes Gelb, dazu ein Elternbild - am Dienstagmorgen wurde im Eltern-Kind-Zentrum im Brandenburgischen Viertel der neu gestaltete Archeraum eingeweiht. Mit dem Elterncafé, zu dem sich Mütter, Väter und Schützlinge einmal wöchentlich in der Kita "Arche Noah" treffen. Die Eltern hatten bei der Renovierung auch tatkräftig mitgeholfen, bedankte sich Jenny Wörpel, kommissarische Kita-Leiterin, bei den fleißigen Unterstützern.

Das Eltern-Kind-Zentrum besteht seit 2006 als offenes Angebot - vor allem für Familien im Brandenburgischen Viertel. Zum "festen" Programm gehören die Krabbelgruppe (Bonhoeffer-Haus), Kreativzeit sowie Elterncafé. Das Zentrum wird zu 100 Prozent vom Landkreis finanziert. Seit Anfang November steht Tabea Westphal den Eltern als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Zu dem "Job" sei sie selbst über das Angebot gekommen. "Wir sind im Sommer von Berlin nach Eberswalde gezogen", erzählte die Pädagogin. Mit ihrem inzwischen 16 Monate alten Sohn habe sie das Eltern-Kind-Zentrum regelmäßig besucht. "Vor allem natürlich die Krabbelgruppe, eine schöne Atmosphäre", wie die junge Mutter findet. Nun leitet sie die Einrichtung. Ein Pendeln nach Berlin wäre für sie nicht infrage gekommen. Weshalb sie froh sei, dass es mit der Arbeit nach der Elternzeit sogleich geklappt hat. Noch dazu fast vor der Haustür.

Dankbar für das Angebot ist ebenso Christine Mamerow (26). Ihr großer Sohn Damon-Oliver (6) besuche bereits die Kita, mit dem kleinen, Leo-Tamino (gut ein Jahr), sei sie noch zuhause. Ob Elterncafé oder Krabbelgruppe, man komme "unter Menschen", könne sich untereinander austauschen, mal einen Rat holen. Und der Kleine fühle sich auch wohl. Martina Wiens wiederum engagiert sich als Ehrenamtliche im Eltern-Kind-Zentrum. Über die Freiwilligenagentur sei sie zu ihrem "Einsatz" gekommen. "Am liebsten bastele ich mit den Kindern", so die Finowerin.

Das Eltern-Kind-Zentrum erfreue sich eines sehr regen Zuspruchs, schätzte Wörpel ein. Weshalb Werbung eigentlich "völlig überflüssig" sei. Inzwischen würden auch Flüchtlingsfamilien aus dem Viertel das Angebot nutzen.