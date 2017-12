Volle Gräben in Gehrenberge

Andrea Linne

Panketal (MOZ) 40 Zentimeter hoch steht das Wasser aktuell in den Gräben entlang der Landesstraße 200 in Gehrenberge. Doch es war schon viel höher. Eine Lösung für die Anrainer des Gebietes zwischen Schierker und Birkholzer Straße schlägt jetzt die Gemeinde vor.

Der Ortsentwicklungsausschuss befasste sich am Montagabend mit der Problematik, die alles andere als neu ist. Der Boden ist lehmig, das Versickern von Regenwasser ist von jeher schwierig. Verschärft wurde die Lage der Anlieger in dem Gebiet in Gehrenberge durch den Bau des neuen Radweges entlang der L 200.

Offenbar zu DDR-Zeiten illegal angelegte Abflüsse wurden verschlossen. "Es war die Regierungsstrecke, da wurde schon dafür gesorgt, dass alles gut aussieht", erzählt unter anderem der Panketaler Peter Drohne. Der Mann lebt seit den 1960er-Jahren in seinem Haus an der Bernauer Chaussee. "So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie", macht er deutlich.

Doch nicht nur der Landesbetrieb Straßenwesen und der nasse Sommer trieben das Volllaufen der Gräben und Keller voran. Auch die Anrainer selbst sind nicht ganz unschuldig an der Misere, wie die Gemeinde Panketal herausgefunden hat.

Denn der Entwässerungsgraben, der von Zufahrten zu den Grundstücken der Anlieger überspannt wird, ist nicht durchlässig. Vom höchsten Weg an der Schierker Straße kann das Wasser nicht ablaufen. In Richtung Birkholzer Straße steht es ebenso auf Grundstücken und Feldern.Auch der neue Radweg zeigt Vernässungsmängel.

Das Durchleitungsrohr Richtung Birkholzer Straße, heißt es, ist an mindestens zwei Zufahrten gebrochen. Außerdem, ergänzte Bau-Fachbereichsleiter Stefan Kadatz, seien zahlreiche Zufahrten illegal errichtet worden. "In einer Zufahrt ist gar kein Rohr", sagte er. Genehmigungen durch den Landesbetrieb Straßenwesen zu den Zufahrten lägen nicht vor.

Sigrid Harder, die ab Januar für den Linken Gemeindevertreter Michael Wetterhahn nachrücken wird und die in dem betreffenden Gebiet wohnt, berichtete von einem ganzen Katalog an Wünschen der Einwohner im entsprechenden Gebiet. Die waren auch ein Ergebnis nach Diskussionen im Ortsbeirates Schwanebeck.

Demnach sollten die illegalen Einleiter von Wasser ermittelt werden. Ob Notmaßnahmen wie zuletzt beim Abpumpen von Grundstücken realisiert werden könnten, wollten die Anwohner ebenfalls wissen. Auch den Wunsch, an das zentrale Abwassersystem zu kommen, trug Sigrid Harder vor. Erste Kontakte zum kommunalen Eigenbetrieb habe es gegeben, sagte sie. Auch einen Anliegerfußweg zur Schulwegsicherung wünschten sich die Bewohner.

Stefan Kadatz betonte, dass es sich um einen noch sehr vorsichtigen Ansatz zur Lösung handele. Die Gemeinde wolle Grundstücke und ein kleines Biotop erwerben, um Möglichkeiten zum Auffangen und Sammeln des Regenwassers zu schaffen. Dazu müsse aber noch mit privaten Eigentümern und dem Landesbetrieb Straßenwesen verhandelt werden. Dazu will die Gemeinde die Baulast für den Graben entlang der L 200 erwerben. Ob das möglich ist, werde geprüft. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landesbetrieb könne dazu eine Variante sein. Sollten diese Rahmenbedingungen erfüllbar sein, müsse eine Vorplanung für den Bau von Zufahrten und Entwässerungsideen im Graben erfolgen. Dieser müsse auch im Niveau verändert werden. Die zu ermittelnden Eckdaten, auch zu den Kosten, sollen dann den Einwohnern vorgestellt werden, so Kadatz. Wie es in Sachen Abwasser und Gehweg aussieht, das sei nachzubetrachten.

Außerdem "haben wir uns eine größere Pumpe gekauft", sagte der Fachbereichsleiter. Somit könne der Bauhof im Notfall selbst schnell handeln und Anrainern helfen.