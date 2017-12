Viel Platz für 1500 neue Haushalte

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 1500 neue Haushalte könnten in Fürstenwalde bis 2030 entstehen, wenn 85 Prozent aller Wohnbauflächen aktiviert würden. Die Einwohnerzahl könnte von 33 100 auf 34 500 steigen. Ein entsprechendes Szenario stellte Roland Fröhlich von der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BBSM) jetzt vor.

"Von welcher Einwohnerzahl können wir ausgehen?" Diese Frage habe man sich oft gestellt, als am Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für Fürstenwalde gearbeitet wurde, sagt Christfried Tschepe, der für Stadtentwicklung zuständig ist. Die Prognosen des Landes gingen von sinkenden Einwohnerzahlen aus. Die Stadt entschied sich, erstmals eine eigene in Auftrag zu geben. Jetzt liegt sie vor. 17 800 Euro hat sie gekostet. Roland Fröhlich von der BBSM stellte die Ergebnisse im Stadtentwicklungsausschuss vor. "Seit 2014 haben wir Zuzug in die Stadt zu verzeichnen", sagte Fröhlich. Eine Grafik zeigt: Von 2014 bis 2016 wuchs Fürstenwalde um 109 Deutsche, 217 Menschen aus der Europäischen Union und westlichen Ländern sowie 1212 "sonstige" Ausländer. Mit knapp 500 Personen allein im Jahr 2016 sind Syrer besonders stark vertreten. Es folgen Menschen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft und Polen. Rückläufig ist der Zuzug russischer, afghanischer und vietnamesischer Bevölkerung.

Andere Grafiken blenden die Flüchtlinge aus. Sie verdeutlichen, dass seit 2014 erstmals viele Familien aus Berlin nach Fürstenwalde zogen. Allerdings wanderten noch deutlich mehr Familien ins Umland ab. Aus der Ist-Analyse erstellte BBSM drei Szenarien, wie sich die Bevölkerung bis 20 30 entwickeln könnte. Das erste lehnt sich an die Landes-Prognose an. "Es ist nicht mehr aktuell und dient nur als Referenzgröße", betonte Fröhlich. Das zweite orientierte sich an den Wanderungssalden der letzten vier Jahre. Und das dritte geht von einer starken Nachfrage nach Wohnraum und der Aktivierung von Wohnungsbauflächen aus. Fazit: Rund 1500 neue Haushalte könnten bis 2030 entstehen. Es soll nun erst einmal als Arbeitsgrundlage für die Stadtentwicklung dienen. "Die Nachfrage nach Grundstücken ist da, die hohen Preise in Berlin und Potsdam erhöhen sie weiter und der Flughafen BER wird sich auch positiv auswirken", begründet Tschepe.

Die Infrastruktur soll mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. "Wir wissen, dass wir ein bisschen Nachholbedarf haben", räumt Tschepe ein. Sobald es das Geld zulasse, seien darum Hort-Neubauten für Fontane- und Jähn-Grundschule geplant. Im Jahr 2018 soll in Zusammenarbeit mit Rahn Education eine neue Kita an der Trebuser Straße gebaut werden.