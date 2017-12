Kitas und Schule im Fokus

MOZ

Erkner (je) Aufgrund eines Antrags der Fraktion der Linken wird die Stadtverordnetenversammlung am 4. Januar zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das hat der Vorsitzende, Lothar Eysser (SPD), bestätigt.

Drei Tagesordnungspunkte werden behandelt, zwei davon betreffen die Kita-Satzung sowie die gerade beschlossene Essengeld-Satzung. Nach den Urteilen zu anderen Städten will die Linke erreichen, dass die Stadt ein Rechtsgutachten und ein Finanzgutachten machen lässt. Der dritte betrifft die Löcknitz-Grundschule. Dort soll, so die Linke, neu diskutiert werden, nachdem sich auch die Elternkonferenz klar gegen den Plan ausgesprochen hat, Sechstklässler ein Jahr am Bechstein-Gymnasium zu unterrichten.