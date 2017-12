Ruf nach dem zweiten Gleis

Oliver Schwers

Passow (MOZ) Im Petitionsausschuss des Bundestages liegt eine Eingabe aus der Uckermark vor: Sie fordert den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Passow-Stettin. Doch bisher haben nur wenige Menschen unterschrieben. Das Ziel von 50 000 Unterzeichnern liegt weit entfernt.

Normalerweise müsste jeder zweite Uckermärker unterzeichnen, um eine solche Petition bis in den Bundestag zu bringen. Das scheint jedoch in der Kürze der Zeit illusorisch. Die vom Prenzlauer SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Krüger am 30. November eingereichte Forderung muss bis zum 28. Dezember mindestens 50 000 Unterzeichner finden. Zurzeit liegt deren Zahl gerade bei 156.

"Wir haben nach der Einreichung überlegt, ob es für solche Petitionen in einwohnerschwachen Regionen eine Abstufung geben sollte", so Stefan Krüger. Doch verfolgt man die zahlreich eingereichten Papiere auf der Seite des Bundestags, dann haben es auch Themen aus bevölkerungsstarke Regionen schwer, die notwendigen Unterschriften zu bekommen.

"Das macht aber nichts", erklärt Stefan Krüger optimistisch. "Wir haben jetzt schon erreicht, dass unser Anliegen eine sachliche Würdigung durch das Bundesverkehrsministerium erfährt." Genau das war die Absicht. Der Unmut der Uckermark wegen des halbherzigen - also eingleisigen - Ausbaus der Eisenbahnlinie Berlin-Stettin stößt immer wieder auf Ablehnung bei der Bahn und im Ministerium. Anstatt die alte Bedeutung der Strecke wiederherzustellen, kommt mit viel Geld gerade mal eine Elektrifizierung und eine Ertüchtigung des maroden Bahndamms zustande. Dagegen laufen beteiligte Städte wie Berlin und Stettin, aber auch das Amt Gartz und der Landkreis Uckermark Sturm. Der Kreistag hat eine Resolution unterzeichnet. Der Landrat soll sich mit dem Bundestag und möglicherweise mit der Kanzlerin in Verbindung setzen, um das zweite Gleis noch zu retten. Denn die Planungen sind weit vorangeschritten.

Mit einem eingleisigen Ausbau werde man der Bedeutung der Strecke nicht gerecht, so Stefan Krüger in seinem Petitionstext. Dies verhindere eine engere Taktung sowie die Vereinbarkeit von Güter- und Personenzügen. Es entstehe der Eindruck, dass der Bund "lediglich einen aufgewerteten Nachkriegszustand fördern" wolle. Das zweite Gleis wurde nach 1945 als Reparationsleistung abgebaut und nach Russland gebracht. Wenn jetzt nur ein Gleis gelegt werde, bestünde die Gefahr, dass auch zum späteren Zeitpunkt kein zweites mehr komme. "Dann ist der Zug für uns abgefahren", so Stefan Krüger.

Passend dazu steht im nächsten Jahr ein großes Jubiläum ins Haus: Vor genau 175 Jahren wurde die Stettiner Strecke offiziell und mit einem riesigen Volksfest eingeweiht. Das Amt Gartz hat dieses Datum bereits im Hinterkopf. Auch im Angermünder Rathaus ist der Termin angekommen. Vielleicht lassen die Berliner Dampflokfreunde sogar einen Sonderzug rollen. Ein solcher hat gerade bei einer spektakulären Fahrt von Schöneweide bis Tantow für großes Aufsehen gesorgt.

Warum überhaupt nur ein Gleis gelegt werden soll, fragen sich nicht nur Bahnreisende. Denn in einem deutsch-polnischen Abkommen von 2012 ist die Rede vom Bau des fehlenden zweiten Gleises im Abschnitt zwischen Passow und der Bundesgrenze. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterstützt dieses Ansinnen. Es geht auch um eine bessere Anbindung der Uckermark an die Metropolregion Berlin und den künftigen Flughafen BER.

Jetzt hoffen Politiker und Bahn-Befürworter, dass die Bundespolitik die Sache nochmal aufgreift. Im Bundesverkehrswegeplan liegt das Projekt seit langer Zeit. Doch zwischen den Bahnschwellen vor Ort wächst das Gras.