Abgewandert und jetzt "Wieder da"

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zwischen den Jahren, am 28. Dezember, lädt Eberswalde zu einer Premiere ein: der ersten Messe für Rückkehrer und Pendler. Unter dem Motto "Wieder da!" werben Stadt und Unternehmen um Alt-Eberswalder und um Fachkräfte.

Nach der Wende sind viele Eberswalder abgewandert. Betriebe waren abgewickelt worden, Jobs fielen weg, Ausbildungsplätze wurden knapp. Keine Arbeit, keine Perspektive. Die Stadt schrumpfte. Doch das Blatt hat sich - trotz einiger Insolvenzen - gewendet. Ob Autozulieferer, Pflegedienst oder Maschinenbaufirma, sie alle suchen händeringend qualifiziertes Personal. Und auch sonst hat Eberswalde inzwischen wieder einiges zu bieten, findet Bürgermeister Friedhelm Boginski. Weshalb die Stadt eine Charmeoffensive startet.

Am 28. Dezember wirbt sie auf einer Messe im Paul-Wunderlich-Haus um Rückkehrer, um ehemalige Eberswalder also. "Viele Firmen klagen aktuell über Fachkräftemangel oder einen -bedarf", weiß das Stadtoberhaupt aus Unternehmensbesuchen. "Und die Arbeit ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt" bei der Entscheidung für oder gegen einen Umzug. So sieht Boginski gute Chancen, den ein oder anderen wieder gewinnen zu können. Zumal eben auch die "weichen Faktoren" stimmen, wie Philip Pozdorecz vom Amt für Wirtschaftsförderung hinzufügt. Dazu zählen etwa Wohnungsangebote, Eigenheimstandorte, Kitaplätze, unterschiedliche Bildungs- und diverse Freizeitangebote. "Wir wollen ein Gesamtpaket schnüren", bekräftigt der Bürgermeister.

So werden sich auf der Börse einerseits Unternehmen präsentieren, etwa der Klinikkonzern GLG, das Pflegeunternehmen Vivatas, die Barnimer Busgesellschaft, die Technischen Werke, Dietze & Sohn, die Bäckereien Märkisch Edel und Wiese; andererseits sei die Stadtverwaltung selbst vor Ort. Etwa mit dem Liegenschaftsamt oder dem Amt für Bildung, Jugend, Sport.

Trotz aktueller Warteliste für Kitas - 222 Schützlinge sind momentan unversorgt - versichert Friedhelm Boginski: "Berufstätige Eltern erhalten einen Kita-Platz." Ziel sei natürlich, mittelfristig die hundert Prozent zu erreichen, also allen Eltern einen Platz anzubieten. Daran arbeite die Verwaltung mit Hochdruck.

Andere Kommunen, wie zum Beispiel Bautzen und Cottbus, hätten mit derlei Rückkehrerbörsen bereits gute Erfahrungen gemacht, so Pozdorecz' Hinweis. "Deshalb sind wir ob der Resonanz bei uns gespannt." Prominente Unterstützung ist der Stadt jedenfalls gewiss. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber hat sein Kommen zugesagt. Mit ihm, Bürgermeister Boginski, Unternehmerin Claudia Dietze sowie Rückkehrerin Katja Lösche gebe es auch eine Diskussionsrunde unter dem Motto "Eberswalder Chancen". Bei einem Gewinnspiel können die Besucher zudem ein Stück Eberswalde kassieren: eine Woche Probewohnen und obendrauf Tickets, beispielsweise für den Zoo. Der Termin zwischen den Jahren sei bewusst gewählt worden. "Viele Kinder besuchen über die Feiertage doch die Eltern und Großeltern", so Boginski.

"Wieder da" am 28. Dezember, 11 bis 15 Uhr, interessierte Firmen können sich noch unter Tel. 03334 64800 anmelden