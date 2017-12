Ein Gesicht für den Wandlitzer Tourismus

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Ein hauptamtlicher Geschäftsführer soll die Arbeit im Tourismusverband Naturpark Barnim voranbringen. Darauf verständigten sich die Wandlitzer Gemeindevertreter nach einer ausgiebigen Diskussion.

Die Unzufriedenheit mit der Arbeit des Tourismusverbandes währt schon über Jahre. So erinnerte Oliver Borchert (F.Bg.W.) noch an die Zeit vor zirka sieben Jahren. Damals gab es einen hauptamtliche Geschäftführer, die Mitglieder des Verbandes wollten sogar dessen Kosten tragen. "Aber dann kam es zu Unregelmäßigkeiten. In der Folge entstand ein nebenberufliches Vertragsverhältnis über sieben Wochenstunden." Der Verein habe es dann geschafft, das Verhältnis zu den Leistungsempfängern derart zu belasten, dass diese sich in immer größerer Zahl abwendeten. "Die Leistungsträger haben kein Interesse, die Leistung eines hauptamtlichen Geschäftsführers einzukaufen", stellte Borchert klar fest und fragte, weshalb nunmehr die Verwaltung mit eigenen Finanzen einspringen solle.

Bauchschmerzen hatte zuvor schon die Linken-Fraktionschefin Gabriele Bohnebuck artikuliert. Sie wollte zwar der Vorlage zustimmen, aber nur unter der Prämisse, "damit etwas in Gang zu setzen". So verbindet sie mit dem hauptamtlichen Geschäftsführer die Forderung, dass dieser in der Lage sei, Fördermittel zu akquirieren und ein tragfähiges Netzwerk zu knüpfen. Außerdem sollten Eigenmittel in einer Höhe eingeworben werden, dass selbst die Gründung einer Tourismus GmbH vorstellbar sei.

Hans-Joachim Auge von der SPD kritisierte ebenfalls die Zurückhaltung der Leistungsanbieter. "Erst war die Euphorie groß, aber als es ans Bezahlen ging, sollten mal die anderen machen", erinnerte Auge. Zeichen der Hoffnung sende aber der einstimmige Beschluss in der Verbandsversammlung. Die Mitglieder stimmten vollständig für einen hauptamtlichen Geschäftsführer.

CDU-Fraktionschef Olaf Berlin hatte dem Vernehmen nach mehrere interne Diskussionen mit der Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant gehabt. Diese besuchte auch die Fraktionssitzung, um die Zweifler in der Fraktion umzustimmen und auf Kurs in Richtung eines hauptamtlichen Geschäftsführers zu bringen. "Ich will mit meiner Ja-Stimme werben, denn wir haben auch Verantwortung für die Mitarbeiter in den Tourismusinformationen", begründete Berlin sein zustimmendes Votum.

Deutlich wurde, den Gemeindevertretern geht es weniger darum, im Sommer die Zahl der Tagestouristen ins Unermessliche zu steigern. Vielmehr sollten Angebote für Frühling, Herbst und Winter entwickelt werden, saisonverlängernde Angebote eben.

Tino Berbig, Inhaber einer Pension und einer Gaststätte, warb aus eigenen Erfahrungen für den hauptamtlichen Geschäftsführer. "Genau genommen benötige ich den Verein nicht, um Leistungen zu erbringen. Aber wichtig finde ich, dass der Tourismus in Wandlitz ein Gesicht bekommt und ein Ansprechpartner da ist. Diese Aufgabe kommt dem Geschäftführer zu".

Monika Braune plädierte ebenfalls für einen einjährigen Vertrag, brachte aber die Option der Verlängerung ins Spiel. "Mir geht es nicht um ein Mehr an Tourismus, sondern um die sinnvolle Lenkung", verdeutliche sie.

Die Bürgermeisterin Jana Radant zeigte den weiteren Werdegang auf. Demnach soll unter fachlicher Beratung des Amtes Biesenthal und der Gemeinde Wandlitz die Ausschreibung begleitet werden. "Wir können die Ziele einbringen, das finde ich sehr wichtig", formulierte sie. Auch seien derzeit wichtige touristische Felder wie das Entwickeln von Wandlitzer Merchandise-Produkten derzeit unbeackert. "Damit lässt sich auch gutes Geld verdienen", warb die Bürgermeisterin.

Sie warnte vor einer Überfrachtung der Stelle mit Aufgaben. Am Ende wurde die Vorlage mit drei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen mehrheitlich angenommen.