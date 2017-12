Lustige Runde im Atelier der Hobbykünstler

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Eine leuchtende Allee aus Windlichtern wies am Montag den Weg zum lebendigen Adventskalender in Neutrebbin. Von der Karl-Marx-Straße ging es auf den Hof des künftigen Gemeindezentrums. Dort erwarteten die Hobbykünstler die Gäste. In einem Regal hatten sie ihre neuesten Arbeiten ausgestellt. "Mit dem Verkauf machen wir keinen Gewinn. Es geht nur darum, die Materialkosten wieder reinzuholen", erklärte Rosemarie Kammerer. Sie ist seit 25 Jahren Mitglied im Zirkel und seit 15 Jahre dessen Leiterin. Die Kosten für das Atelier, in dem sich jeden Montag, ab 17.30 Uhr, zwischen 10 und 15 Frauen zum kreativen Gestalten treffen, sowie für den Brennofen zahlt die Gemeinde Neutrebbin, so die Zirkelleiterin. Zum lebendigen Adventskalender hatten die kreativen Frauen eine reich gedeckte Imbisstafel vorbereitet, an der sich die Gäste zum gemütlichen und lustigen Plausch versammelten. Auch Alt-Bürgermeister Siegfried Link ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Mitgestalten im Zirkel allerdings will er nicht, wie er auf Nachfrage versicherte.