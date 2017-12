René Wilke startet am 10. Januar Wahlkampf

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der von den Frankfurter Linken und Grünen gemeinsam nominierte Oberbürgermeister-Kandidat René Wilke will am 10. Januar auf dem Neujahrsempfang der Frankfurter Linken die Schwerpunkte seines Wahlprogramms präsentieren. Das kündigte er am Wochenende nach seiner einstimmigen Nominierung an. "Es ist kein Programm der Linken und auch kein Programm der Grünen. Es ist das Programm des Oberbürgermeisterkandidaten René Wilke, dass er gemeinsam mit über 180 Bürgern entwickelt hat. Es ist ein Programm von Frankfurtern für Frankfurt geworden", betonte er.

In acht Kapiteln geht es laut Wilke um die Themen: Gerechtigkeit, Soziales, Wirtschaft/Arbeit, Kultur/Sport, Ökologie, besondere Orte (Altes Kino, Ziegenwerder, Oderpromenade), Transparenz/Bürgerbeteiligung, Weltoffenheit.

Schwerpunkte des Programms sind unter anderem: Die Armutsbekämpfung und Prävention, die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, die Unterstützung von lokalen Unternehmen, Ansiedlungen und Unternehmensgründungen, eine funktionierende soziale Infrastruktur und medizinische Versorgung, der Erhalt des breiten Kultur-, Sport- und Freizeitangebotes und die Entwicklung der Innenstadt.