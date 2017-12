Verbindungs-armes Münchehofe

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Für Anfang 2018 bereitet die Verwaltung eine Anliegerversammlung mit den Eigentümern an der Alten Seestraße von Münchehofe vor. Das kündigte Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten in ihrem Bericht an.

Vorplanung und Kostenschätzung für den Straßenausbau waren Anfang 2017 beschlossen und Finanzmittel eingestellt worden. Doch bisherige Überlegungen und Planungen aus vergangenen Jahren waren nach der neuen konstruktiven Zustandserfassung, so die Bürgermeisterin, hinfällig geworden. Es ist ein grundhafter Ausbau erforderlich.

Städtische Baumaßnahmen in Vorbereitung, Umsetzung bzw. Nachbereitung hatten einen umfangreichen Teil des Bürgermeisterberichts ausgemacht. So stellte Barkusky erneut klar, dass die seit September voll gesperrte Ortsverbindung zwischen Obersdorf und Münchehofe während witterungsbedingter Winterzeit für den Verkehr geöffnet werde. Ansonsten ist Müncheberg für Münchehofer offiziell nur über den Umweg Buckow erreichbar.

Abgeschlossen sei hingegen die Instandsetzung des Gehwegs an der B 1 im Ortsteil Jahnsfelde, informierte sie. Was die Instandsetzung der gesperrten Straße von Hoppegarten nach Schönfelde angeht, so sei ein entsprechender Auftrag an die Firma Meyer ergangen. Ziel sei eine Freigabe möglichst noch vor dem Wintereinbruch.

Gegenwärtig erarbeitet werde die Entwurfsplanung für den nach Variante 2 beschlossenen Straßenausbau der Promenade in Müncheberg. In der Sitzung des Bauausschusses im Januar hofft man, diese vorstellen zu können.