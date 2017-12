Frischer Wind im Klassenzimmer

Katrin Hartmann

Joachimsthal (kth) Erneuerbare Energie selbst gemacht: Die Schüler des Freien Gymnasiums Joachimsthal haben sich gewagt. Sie bauten jetzt gemeinsam mit dem Energiemobil vom Lieferanten EWE ein Miniwindrad.

"Das nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause", sagte der 13-jährige Malte als er den Stamm des Modells entgratete. Mitschülerin Emilia (12) machte sich unterdessen an der Löt-Station zu schaffen. "Ihr müsst genau auf die Uhr gucken. Dann wisst ihr, wann der Kunststoff heiß genug ist", sagte Cord Rademacher, EWE-Mitarbeiter, der mit dem Energiemobil und seinem Kollegen Axel Warnken noch bis Weihnachten von Woche zu Woche eine andere Schule besucht. Zweieinhalb Minuten auf die Zeiger der Uhr zu starren, ist gar nicht so einfach, gab Emilia zu. Vor allem bei dem Trubel um sie herum. Denn unweit neben ihr war die gleichaltrige Joanne mit dem Bohren eines Lochs beschäftigt. Ein Loch für das Fähnchen, welches sich an dem Windkraftmodell drehen sollte.

Statt frontal Physikunterricht zu machen, sollten die Mädchen und Jungen selbst aktiv werden, sagte Physik-, WAT- und Mathelehrer Thomas Wachholz. "Wir haben keinen WAT-Raum. Deshalb auch keine wirkliche Möglichkeit, handwerklich zu arbeiten", fügte der Lehrer der siebten Klasse hinzu. Dass EWE unter dem Titel "Energie macht Schule" sozusagen ein mobiles Klassenzimmer in jedem Unterrichtsraum aufbauen kann, passe deshalb gut in die Lücke, so Thomas Wachholz.

In der Tat hatten Cord Rademacher und Axel Warnken alles dabei, was ein Bastlerherz begehrt: Schraubenzieher und -dreher, Lötdraht und Bohrmaschine - letztere für die Siebtklässler natürlich nur unter Aufsicht nutzbar. Mit den älteren Mädchen und Jungen wurde eine Kurbelleuchte gebaut.

Wichtig dabei: für die Themen erneuerbare Energien und Energiegewinnung sowie den Klimawandel ein Bewusstsein zu schaffen. Und was nahmen die Schüler aus dem praktischen Unterricht mit? "Strom und Erdgas kommen nicht einfach so aus den Leitungen", sagte Malte. "Dahinter steckt viel Technik und viel Arbeit", so der Schüler.

Auch Dirk Protzmann, Amtsdirektor des Amtes Joachimsthal, ließ sich den frischen Wind im Klassenzimmer nicht entgehen. Zusammen mit Stephan Krahn von EWE, schaute er den Schülern über die Schulter. Die praktischen Aktivitäten haben sich laut Schulleiterin Brigitte Meier schon mehrfach bewährt. "Statt die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge nur zu erläutern bringt es viel mehr, wenn die Schüler selbst aktiv werden", so Brigitte Meier.