Rettungshubschrauber gefordert

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Ostprignitz-Ruppin ist ein weißer Fleck im Land, was Rettungshubschrauber betrifft. Solche Helikopter gibt es derzeit in Nordbrandenburg nur in Perleberg, Angermünde oder in Berlin beziehungsweise im mecklenburgischen Neustrelitz. Doch nun wollen auch die Ruppiner Kliniken über ein solches Fluggerät für Rettungseinsätze verfügen. "Wir haben hier eine Ballung an Kompetenz und wollen sie aufrecht erhalten", so Kliniken-Kovorsitzender Matthias Voth am Dienstag. Ein Rettungshubschrauber-Standort gehöre einfach dazu.

Der Landkreis, dem die Kliniken gehören, unterstützt das vollends - und muss, wie Voth betont, auch die Trommel dafür rühren. Denn Rettung aus der Luft ist Landessache. Die Helikopter also grundsätzlich von Potsdam aus finanziert. Laut Landrat Ralf Reinhardt(SPD) sei das Fluggerät nicht nur ein Standort-, sondern auch ein "essenzieller Versorgungsfaktor" für die Region.

Tatsächlich erhofft sich der Kreis, damit auch die durchschnittlichen Hilfsfristen verringern zu können - also jene Zeit, die vom Eingang des Notrufs bis zum Eintreffen von Einsatzkräften am Ort des Vorfalls vergeht. Ostprignitz-Ruppin steht da wegen der großen Fläche des Kreises nicht so günstig da wie andere Brandenburger Regionen, weshalb auch der Bau neuer Rettungswachen zu den bestehenden erwogen wird: in Wildberg und Zernitz (RA berichtete).

"Die Anschaffung eines Hubschraubers ergänzt den bodengebundenen Rettungsdienst", so Kreis-Sprecherin Britta Avantario. Der Kreis sei sich sicher, dass ein Hubschrauber sich positiv auf die Hilfsfristerfüllung auswirkt. Schließlich verlangt das Land in seinen Gesetzen selbst, dass in 95 Prozent aller Fälle eine bestimmte Hilfsfrist von 15Minuten eingehalten werden muss.

Gerade der Klinikstandort bietet laut Avantario beste Voraussetzungen als Standort für solch einen Hubschrauber: Es gebe dort eine gute notfallmedizinische Ausstattung. Patienten könnten dort zudem schnell und umfassend versorgt werden. Überdies könne ein Neuruppiner Hubschrauber die Helikopter an den Standorten Berlin, Perleberg, Neustrelitz oder Angermünde vertreten, falls diese im Einsatz sind.

Einen Hubschrauberlandeplatz zu etablieren würde wohl mehrere Millionen Euro kosten. Hinzu kämen Beträge für den Unterhalt und das Zusatzpersonal: Pilot, Notfallarzt und -sanitäter. "Bisher hat das Land lediglich mitgeteilt, dass die Argumente des Landkreises bei der Überprüfung der Notfallstrukturen weiter zu prüfen sind", so Avantario.