Immer öfter Havarien im Netz

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Zweckverband Zowa will 2018 knapp zwei Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau seiner Netze in Schwedt und Angermünde investieren. Immer öfter gibt es Havarien in Leitungen, die vor 50, 60 Jahren gebaut wurden.

Wie zum Beweis ihres dringenden Sanierungsbedarfs meldete sich die Schwedter Hauptwasserleitung nahe der Straßenkreuzung Lindenallee / Marchlewskiring in diesen Tagen mit einem Leck. Aus dem unterirdischen Stahlrohr mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern tritt Wasser aus. Die Leitungen, die zum Großteil in der Aufbauzeit der Neubaugebiete von Schwedt verlegt wurden, kommen in die Jahre, immer öfter gibt es Rohrbrüche zu beklagen. 2016 musste sich der Zweckverband entscheiden, welche der immer löchrigeren Abschnitte er als ersten saniert. Der Marchlewskiring mit tausenden direkt betroffenen Wohnungen im Falle einer Havarie bekam seinerzeit den Vorrang und wird momentan für mehrere Hunderttausend Euro erneuert beziehungsweise saniert. Im nächsten Jahr aber startet der Zowa auch die Sanierung der Havariestelle der Hauptleitung.

Im Wirtschaftsplan des Verbandes sind für 2018 Investitionen für knapp zwei Millionen Euro bestätigt. Das fängt mit dem Weiterbau der Ringleitung im Marchlewskiring an, die mit 420 000 Euro im Plan steht, und geht mit der Sanierung der Hauptwasserleitung im Bereich des Bahnübergangs an der Vierradener Chaussee für rund 275 000 Euro weiter. Der Verband plant außerdem, die Versorgungssicherheit von Trinkwasser für Umlandgemeinden und Ortsteile südlich von Schwedt zu erhöhen. Dafür ist ein Ringschluss von Schwedt nach Meyenburg entlang der alten B 2 vorgesehen. Eine Ringleitung würde die Versorgung von Berkholz, Meyenburg, Zützen, Criewen und Flemsdorf auch im Havariefall ermöglichen, jeweils aus der entgegengesetzten Richtung. 250 000 Euro sind für die Verlegung der neuen Leitung vom Asklepios Klinikum bis zum Autohaus in Meyenburg vorgesehen.

Einen großen Posten in den geplanten Investitionen im nächsten Jahr nimmt auch die Kanalsanierung in Angermünde ein. Dort plant der Zowa, den Einzugsbereich des Abwasser-Pumpwerkes 3 zu ertüchtigen, das ist das Gebiet des Sternfelder Weges und der Birkenallee. Die Schmutzwasserleitung soll dabei mit einer Rohr- in Rohr-Lösung ertüchtigt oder, bei besonders großen Schäden, mit neuen Leitungen ersetzt werden. Im Plan stehen dafür 700 000 Euro.

Die laufende Sanierung der Trinkwasserleitung im Marchlewskiring in Schwedt muss die beauftragte Firma heute erst einmal unterbrechen. Bevor die Hauptleitung für eine Reparatur abgestellt werden kann, muss erst die Leitung über den Ring deren Funktion übernehmen und dafür wieder aufgeschiebert werden. Bis zur Rungestraße, wie ursprünglich geplant, wird die Leitung deshalb aller Voraussicht nach nicht mehr in diesem Jahr fertig werden. Am Mittwoch oder Donnerstag sollen die Schachtarbeiten zur Leckabdichtung jenseits der Lindenallee starten. Die Hauptversorgungsleitung der Stadt wird jetzt aber nur abgedichtet und wieder zugebuddelt. Der Austausch des zirka 150 Meter langen Leitungsabschnitts aus Stahl startet dann erst 2018.