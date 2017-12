Projekt "Türöffner" kommt in Fahrt

Doirs Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Landesprogramm "Türöffner: Zukunft Beruf" des Bildungsministeriums hat im Landkreis Fahrt aufgenommen. Wie Pressesprecher Thomas Berendt informiert, beteiligt sich Märkisch-Oderland seit September an diesem Projekt zur beruflichen Integration von Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf am Oberstufenzentrum (OSZ) Märkisch-Oderland.

Auf dem Weg in die berufliche Zukunft treffen Schüler manchmal auf Hindernisse oder scheinbar verschlossene Türen. Die Lokale Koordinierungsstelle (LOK) des Projektes hat die richtigen Schlüssel parat oder hilft dabei sie zu finden. Schülern des OSZ soll geholfen werden, Ausbildungsprobleme zu meistern.

"Zu diesem Zweck werden an den OSZ bedarfsgerechte Projekte durchgeführt, die dazu beitragen, soziale, personale und interkulturelle Kompetenzen zu verbessern", erläutert Berendt. Zudem gehe es um die Ausbildungsfähigkeit von Azubis in der Berufsschule und von Jugendlichen in den Bildungsgängen der Berufsfachschule Grundbildung und Grundbildung Plus.

Die lokale Koordinierungsstelle dient als Lotse zu regionalen Angeboten für Jugendliche, deren Eltern und Lehrkräften am OSZ . Sie verstärkt die Vernetzung regionaler Bildungs- und Beratungsangebote. Hierfür werden Informationen zu bestehenden Angeboten und lokalen Unternehmen gebündelt. Die Mitarbeiter stehen allen Beteiligten in Themen des Berufslebens zur Verfügung. Sie unterstützen Schüler auf dem Weg in das Berufsleben und koordinieren bei Problemen in bestehenden Ausbildungsverhältnissen. Ziel sei es, die Ausbildungsfähigkeit zu stärken und Ausbildungsabbrüche zu verhindern, so der Pressesprecher.

Das Programm helfe zudem Unternehmen, sich einen besseren Überblick über Unterstützungsangebote im Ausbildungsbereich zu verschaffen, Praktikanten und Azubis in Kooperation mit Arbeitsagentur und Jobcenter zu finden sowie die Stärke der lokalen Wirtschaft besser zu nutzen.

Kontakt: Kai Hamborg, Ariane Finger, Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland, Standortbüro, Wriezener Straße 30, Strausberg, Tel. 03341 3089 110; E- Mail: tueroeffner@oberstufenzentrum-mol.de