Polizei stellt jugendliche Einbrecher

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nachdem am späten Montagabend Verantwortliche einer Apotheke in der Friedrich-Engels-Straße mitbekommen hatten, dass die Tür aufgebrochen worden war, leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. Dabei half den Beamten eine sehr gute Personenbeschreibung der flüchtigen und augenscheinlich sehr jungen Täter. Die Polizei konnte bald fünf Jugendliche stellen, die bereits hinlänglich polizeilich bekannt sind. Zwei weitere Jugendliche sind in der Zwischenzeit namentlich ausgemacht worden. Die beiden Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sowie ihre insgesamt fünf männlichen Begleiter (14 bis 16) müssen sich wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.