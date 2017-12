Ausstellungen und Vorträge gehen weiter

Exponat: Kurator Axel Drieschner zeigt ein Fotoalbum, in dem eine zu DDR-Zeiten unternommene Mongolei-Reise dokumentiert ist. Das 1980 angelegte Fotoalbum ist eine Schenkung an das Dokumentationszentrum. © Foto: MOZ/ Elke Kögler

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (ekö) Das Land Brandenburg zahlt in den kommenden vier Jahren jeweils 150 000 Euro an das Eisenhüttenstädter Dokumentationszentrum für DDR-Alltagskultur. Mit dem Geld werden alle laufenden Kosten bezahlt.

Der Weiterbetrieb des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR ist den kommenden vier Jahren gesichert. Das Land Brandenburg wird das Deutsche Geschichte beherbergende Museum in jedem Jahr weiter mit 150 000 Euro unterstützen, teilte dieses in einer Pressemitteilung mit. Weitere 150 000 Euro gibt bereit seit dem Jahr 2016 der Landkreis Oder-Spree hinzu.

"Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und die Anerkennung, die das Land dem Dokumentationszentrum damit entgegenbringt", erklärt Florentine Nadolni, Leiterin des zum Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrum Oder-Spree gehörenen Dokumentationszentrums. Schließlich werde mit allen dort bewahrten und ausgestellten Exponaten und Schriftstücken Deutsche Geschichte dokumentiert, die auf großes internationales Interesse stoße, fügt Nadolni hinzu. So kämen jedes Jahr kämen Interessierte aus ganz unterschiedlichen Ländern der Welt, um Alltagskultur in der ehemaligen DDR zu erkunden.

Konkret wird das Geld für den laufenden Betrieb der Dokumentationsstätte eingesetzt. Dies betreffe etwa Kosten für die fünf Mitarbeiter, das Drucken von Plakaten und Informationsfaltblättern, Ausgaben für Geschichtsexperten sowie Betriebskosten für Heizung, Strom und Wasser, die regelmäßig bezahlt werden müssen. Außerdem werde regelmäßig Geld für das Umlagern von Exponaten ausgegeben, um diese unter vernünftigen Bedingungen aufbewahren zu können.

"Eine unserer Hauptaufgaben es, alle Stücke unserer Sammlung zu bewahren und zeithistorisch einzuordnen", erläutert Museumleiterin Florentine Nadolni. Um sämtliche Ausstellungsstücke auch in 100 Jahren für junge Menschen zu erhalten, müssten allerdings DDR-Möbel, Fotos oder Dokumente bei einer bestimmten Temperatur sowie Luftfeuchte gelagert werden. Weil aber nahezu keines der Depots, die in verschiedenen Gebäuden des Dokumentationszentrum untergebracht sind, vernünftige Bedingungen aufweist, würden die Exponate und Dokumente regelmäßig von einem Ort zum nächsten umgelagert, schildert Florentine Nadolny. Nur auf diese Weise könnten die optimalsten Bedingungen für jedes der Ausstellungsstücke gefunden und diese so lange wie möglich erhalten bleiben. "Unser Traum ist es, dass entweder alte Gebäude so saniert werden, dass alle Stücke unter optimalen Bedingungen gelagert werden können, oder, dass ein Neubau errichtet wird", erläutert Nadolni.

Eine weitere Aufgabe der Dokumentationsstätte ist das Vermitteln von historischem Wissen über die DDR. Aus diesem Grund gibt es neben der 2012 eröffneten Dauerausstellung, in der die unterschiedliche Seiten des DDR-Alltags in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Kaufhalle, in der Freizeit sowie in der Schule gezeigt werden, mehrere Sonderausstellungen. Die aktuelle Schau "Politische Bildwelten in Plakaten der DDR" ist am vergangenen Sonntag eröffnet worden. Interessierte, die sich die Schaustücke erklären lassen wollen, können nach vorheriger Anmeldung ebenso Führungen buchen. Für Schulklassen organisieren die fünf Museumsmitarbeiter außerdem ganztägige historisch-politische Thementage. Neben den Ausstellungen werden insbesondere im Foyer des Dokumentationszentrum Vorträge wie zuletzt "Das Wirken der Staatssicherheit in Eisenhüttenstadt" organisiert.

Das alles wird mit dem Geld finanziert, das wir vom Landkreis sowie vom Land Brandenburg erhalten", sagt Nadolni.