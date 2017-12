Ein Stück Stadtgeschichte gerettet

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vor knapp vier Jahren wurden die ersten Schäden am Moschel-Mausoleum auf dem Angermünder Friedhof festgestellt. Bald stellte sich heraus, dass die Kosten die Kraft der Stadt übersteigen. Am Dienstag ist das Denkmal saniert übergeben worden.

"So hat man das Denkmal viele Jahre nicht mehr gesehen", meinte Christiane Kandula vom Bauamt der Stadtverwaltung vor der Übergabe. Neben Vertretern der Stadt und des Planungsbüros Eberler erlebten auch Landrat Dietmar Schulze und die Bauleute von der ausführenden Firma Universal -Putz aus St. Egidien in Sachsen den feierlichen Moment mit. Der Angermünder Friedhof ist einer der letzten in Brandenburg, die eine solche denkmalgeschützte Mauer hat. Nirgends ist sonst ein so großes Denkmal wie das Moschel-Mausoleum in eine Mauer integriert, berichtete Michael Deinert, zuständig für die Friedhofsverwaltung.

"Es war ein langer Weg bis zum Ende der Sanierung", sagte Christian Radloff, der die Ansprache in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters hielt. "Ich bin sehr glücklich, dass es gemeinsam gelungen ist, Angermünder Stadtgeschichte zu retten." Die Familie Moschel habe sich nicht nur auf dem Friedhof, sondern auch mit dem 1883 eröffneten Stanz- und Emaillierwerk ein Denkmal gesetzt.

2014, als die ersten Schäden auftraten, hatte man noch gedacht, dass die Beseitigung mit geringem Aufwand möglich sei. "Aber unter jedem Stein verbarg sich eine andere Überraschung", erinnerte der stellvertretende Bürgermeister. Zum Schluss waren fast 100 000 Euro nötig. Der Landkreis habe der Stadt zur Seite gestanden und Mittel auch für andere wichtige Objekte auf dem Friedhof zur Verfügung gestellt. Vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur kamen 77 000 Euro. Der Landkreis hat 11 000 Euro beigesteuert und die Stadt ebenfalls 11 000 Euro an Eigenmitteln. Nach der ersten Phase der Sicherung wurden die restlichen Arbeiten in den vergangenen acht Wochen von der sächsischen Firma Universal-Putz fertiggestellt. Alle hätten sehr eng zusammengearbeitet und für das Projekt gekämpft, lobte Christian Radloff.

"Es ist immer wieder schön, Geschichte in Angermünde aufrechtzuerhalten", meinte der Landrat. Er überbrachte auch die Grüße des SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schmidt, der sich sehr für die Verdoppelung der Gelder für den Denkmalschutz eingesetzt hatte. Im Landkreis gebe es etliche Baustellen und Anträge in Millionenhöhe.

Während die aufgearbeitete Tür zum Mausoleum sonst verschraubt ist, konnten die Gäste am Dienstag einen Blick in den leeren Innenraum werfen, der noch instand gesetzt wird. Zwei Tafeln an der Wand erinnern an Willy und Auguste Moschel, die hier einst beigesetzt waren. Ihre Särge wurden nach dem Kriegsende geplündert, ihre Leichname kamen in ein Massengrab. Das Mausoleum soll einmal als Kolumbarium, eine oberirdische Bestattungsmöglichkeit für Urnen, genutzt werden", berichtete Anett Lauzening, Fachgebietsleiterin Park- und Gartenanlagen der Stadt. Eine Treppe führt in den Keller als Beisetzungsstätte in Nischen aus Naturstein, Holz oder anderen Materialien. Ein Konzept mit Finanzierungsplan ist bereits im Entstehen.