Manche mögen's heiß

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Klimawandel ist ein weites Feld für die Wissenschaft. Nicht nur Meteorologen sind gefordert. Auch am Forst-Zentrum LFE forschen Teams. Im Fokus stehen die Auswirkungen der globalen Erwärmung für den Wald. Zu den jüngsten Projekten gehört eine Studie über die Entwicklung von Schadinsekten.

Die Winter werden tendenziell immer milder, die Sommer trockener, heißer. Welchen Einfluss hat das Klima, haben die Klimaveränderungen auf Eichenprozessionsspinner, Nonne, Kiefernspinner und Kiefernbuschhornblattwespe? Jene Insekten also, die hierzulande der Eiche und der Kiefer das Leben schwer machen und sogar zum Absterben der Bäume führen. Profitieren sie vom Klimawandel und verschärft sich damit das Problem für die Forstwirtschaft? Oder dürfen Waldbesitzer darauf hoffen, dass sich die Plage von selbst erledigt?

Mit diesen Fragen haben sich Katrin Möller, Leiterin der Hauptstelle für Waldschutz am Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE), und zwei Forscherteams in den vergangenen drei Jahren intensiv befasst. Im Rahmen eines groß angelegten Verbund-Projektes, gemeinsam mit Kollegen aus anderen Teilen Deutschlands. Wobei sich die Eberswalder Forscher auf den Nordosten der Republik konzentrierten. Die Studien, gefördert vom "Waldklimafonds" der Bundesministerien für Naturschutz und für Ernährung/Landwirtschaft, stehen kurz vor dem Abschluss.

Der Eichenprozessionsspinner und die Kiefernschädlinge beschäftigen Katrin Möller eigentlich schon viel länger. Als "Dienstleister für die Forstwirtschaft" habe das LFE etwa seit 2008 für den Eichenprozessionsspinner eine sogenannte Fraßkartierung vorgenommen, also die Schäden des Insekts dokumentiert. "Dies war und ist eine sehr wertvolle Datengrundlage für das Forschungsprojekt jetzt", so Möller. Zudem habe das LFE seither die Ei-Gelege des Spinners untersucht. Und dabei festgestellt, dass es dafür "bislang keinen Gegenspieler" in der Natur gibt. Was ein "Phänomen im norddeutschen Raum" sei.

Im Zuge der aktuellen Studie haben die Wissenschaftler diese Daten ausgewertet. Vor allem eben unter dem Aspekt der Beeinflussung durch Wetter und Klima. Möller spricht über die Lebenszyklen der Insekten, über Zeitfenster, die klimatischen Veränderungen darin und die Konsequenzen für die Entwicklung. "Die Eier des Eichenprozessionsspinners beispielsweise werden erst ab minus 18 Grad geschädigt", erklärt die Expertin. Solche tiefen Temperaturen seien aber immer seltener. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Schmetterling in naher Zukunft "kaum in Stresslagen gerät". Zumal auch die Entwicklung des April-Wetters, das großen Einfluss auf die Population hat, eher günstig für das Insekt sei. Seit 1990, so fügt die promovierte Biologin hinzu, sei ein früherer Eichenaustrieb zu beobachten, auch davon profitiere der Falter. Die Raupen würden in der Knospe fressen. Und: Vier bis sechs Stresstage kann er "locker aussitzen". Fazit: Der Spinner, laut Möller ein echter "Überlebenskünstler", ist ein Gewinner des Klimawandels.

Zu einem ähnlichen Ergebnis sind die Forscher Katrin Möller, Aline Wenning, Jens Schröder und Rainer Hentschel auch im Fall der Kiefernschädlinge gekommen. Die Vermutung bzw. die Annahme, dass Kiefernspinner, Nonne (vor allem in Südbrandenburg ein Problem) sowie Kiefernbuschhornblattwespe Nutznießer sind, habe sich bestätigt, so Möller. Wohingegen der Kiefernspanner und die Forleule etwa zu den "Verlierern" gehören.

Was folgt daraus? "Wir machen ja keine Forschung um der Forschung willen", bekräftigt Möller. "Wir machen Forschung für die Forstwirtschaft." Die Studien ermöglichen bessere Prognosen beispielsweise zu den Fraßschäden und zu den Verlusten. Vor allem aber erlauben sie Aussagen über gezielte Gegenmaßnahmen. Wozu insbesondere die Waldgestaltung, Waldumbau, die Förderung natürlicher Gegenspieler und natürlich auch Pflanzenschutzmaßnahmen gehören. Für Vielfalt im Wald und auch den Rändern sorgen, die Bäume "lichter stellen", lautet eine Empfehlung der Wissenschaftler. Die chemische oder biologische Keule sei das "letzte Mittel". Für die Bekämpfung per Hubschrauber seien in Brandenburg ohnehin nur zwei Mittel zugelassen. Im Fall der Eichenbestände setzt das Land bekanntlich auf Dipel ES. Trotz des großen medialen Interesses und kontroverser Diskussionen - "wir behandeln nicht mal ein Prozent unserer Waldflächen aus der Luft", sagt Möller und verweist für den Prozessionsspinner auch auf die gesundheitlichen Schädigungen, die die Raupen beim Menschen auslösen. Für 2018 sagen die Forscher in puncto Schädlinge ein "durchschnittliches Jahr" voraus. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen Förstern und Waldbesitzern bekannt gemacht werden.