Frische Bäume aus dem Stiftswald

Neuzelle (MOZ) Stimmungsvolle Waldweihnacht mit Lagerfeuer und Glühwein: Die Stiftung Stift Neuzelle lädt am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr zum traditionellen Weihnachtsbaumverkauf ein. Es werden Nordmanntannen und andere Baumarten angeboten. Es können auch selber Bäume geschlagen werden. Die Schonung liegt in der Nähe der Straßenverbindung zwischen dem Neuzeller Ortsteil Kummro und Treppeln. Der Standort ist ab Feuerwehrgerätehaus in Neuzelle ausgeschildert. Am Lagerfeuer kann man sich mit Glühwein, Wildkesselgulasch und zarten Wildwienern stärken. Das Angebot wird von der Firma WildForst aus Schenkendöbern vorbereitet.