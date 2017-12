Feuerwehr und Tourismus sind die Themen

Elke Kögler

Brieskow-Finkenheerd (ekö) Die bereits dritte Änderung der Satzung zur Entschädigung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der fünf Gemeinden des Amtes Brieskow-Finkenheerd ist das Hauptthema in der kommenden Amtsausschusssitzung. Die Mitglieder des Gremiums kommen am Donnerstag, dem 14. Dezember, um 18 Uhr im Sitzungssaal in der Amtsverwaltung zusammen. Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der August-Bebel-Straße 18a in der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd.

Konkret geht es bei der Änderung des Regelwerks um eine gesonderte monatliche Aufwandsentschädigung für den Amtsjugendwart und seine Stellverteter. Hintergrund ist, dass Führungsaufgaben zur Leitung der Kinder- und Jugendfeuerwehr des Amtes an den Jugendwart und die stellvertretenden Jugendwarte übertragen wurden. Aus diesem Grund sollen die Stellvertreter in Zukunft eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 Euro und der Amtsjugendwart in Höhe von monatlich 100 Euro erhalten.

Neben dem Beschluss stehen zwei Vorträge auf der Tagesordnung der Amtsausschussmitglieder. Zum einen stellt der Förderverein Schlaubemündung Odertal seinen Jahresbericht vor und zum anderem berichtet der Jugendkoordinator des Amtes über seine Arbeit. Zuvor gibt es Informationen aus ganz Brieskow-Finkenheerd von Amtsdirektor Danny Busse. Bewohner, die Fragen haben, können danach die Einwohnerfragestunde nutzen.