Zeichnen ist ihre Leidenschaft

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Seit vielen Jahren nehmen junge Künstler aus Neuenhagen unter Anleitung und Förderung der Kunsterzieherin Gudrun Gärtner erfolgreich an nationalen und internationalen Zeichenwettbewerben teil. Auch diesmal gab es unter ihnen zahlreiche Preisträger. Bei einer kleinen Feier im Haus der Begegnungen und des Lernens wurden die Erfolge gewürdigt.

Diesjähriger Preisträger beim "50. Internationalen Kinder-Zeichenwettbewerb Schwedt/Oder" ist der 16-jährige Max Schwabe, der mit seinem Bild vom Rotkäppchen auf die Probleme der Umweltzerstörung aufmerksam machen möchte. Auch am jährlichen "Europäischen Zeichenwettbewerb" nehmen schon seit Jahren Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde teil. Insgesamt gingen bisher 57 Landes- und Bundespreise sowie Anerkennungen nach Neuenhagen. Die Brandenburger Preisträger 2017 erhielten ihre Landes- und Bundespreise bereits im Potsdamer Landtag. Mit dabei waren diesmal Antonia Volland (Landespreis), Helena Volland (Bundes- und Landespreis) sowie Charlotte Ulbricht (Bundes- und Landespreis). Damit ist Charlotte (16), die seit 2014 an den Wettbewerben teilnimmt, die erfolgreichste Neuenhagenerin unter den jungen Künstlerinnen. Dies wurde mit einer Einladung nach Brüssel belohnt.

Auch an der "Kanagawa-Biennale" in Japan nehmen die kleinen Zeichenkünstler immer wieder teil. Bei der diesjährigen 19. Auflage wurden 24 572 Arbeiten von Kindern aus 87 Ländern eingereicht. Nur zwei Preisträgerinnen wurden aus Deutschland ausgewählt - beide aus Neuenhagen. Besonders stolz auf ihren Erfolg sind Johanna Wilke (9) und Luisa Linke (12). Die Grüße des Bürgermeisters überbrachte an diesem Abend Andreas Sebastian, der im Rathaus für Jugendsozialarbeit verantwortlich ist. Er überreichte Preise, Urkunden und Blumen und würdigte das bereits über Jahrzehnte erfolgreiche Engagement von Gudrun Gärtner.

Am Ende der kleinen Feierstunde meldeten sich die ersten bereits für den Kurs in den Winterferien an, um dann wieder ihrer großen Leidenschaft, dem Zeichnen, nachkommen zu können.