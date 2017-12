LR

Zollbrücke (MOZ) Eine weitere wahrscheinlich irische Weihnacht in einem wahrscheinlich irischen Pub am Heiligabend, mit unglaublichen irischen Weihnachtsgeschichten, mit ebensolcher Musik und jeder Menge irischer Witze - das verspricht "Das neue Wunder von Ballybradawn" im Theater am Rand in Zollbrücke. Wieder dabei sind Martin und Mary Scubble, Mickey und Mattie Mokely und Sam Toper, der Schleimer. Neu im Ensemble: Hector Fitzpitter, der begabte wie erfolglose irische Schauspieler und Dramatiker. Mit Walfriede Schmitt, Friederike Nölting und Thomas Rühmann. Musikalisch unterstützt von Jansen Folkers (Geige), Natascha Zickerick (Tuba) und Friedrich Bassarak (Akkordeon). Vorstellungen: heute bis Sonnabend 15 und 19.30 und Sonntag um 11 Uhr.

Reservierungen per Telefon unter 033457 66521 oder unter www.theateramrand.de