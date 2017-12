Friedenslicht leuchtet erneut in Frankfurt

LR FRA

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt nun schon im 13. Jahr kurz vor dem Heiligen Abend nach Frankfurt. Am 20. Dezember wird es gegen 16 Uhr im Beisein der Stadtoberhäupter und Geistlicher beider Städte auf der Stadtbrücke erwartet, kündigte Reinhard Schülzke, Diakon und Kreisjugendmitarbeiter im Kirchenkreis Oderland-Spree, an. In gewohnter Weise seien die Polnischen Pfadfinder die Überbringer des Hoffnungszeichens. Um 16.30 Uhr soll die Übergabe in der Friedenskirche mit einem Friedensgebet und weihnachtlicher Chormusik von Adoramus erfolgen.

Die Friedenslichtaktion 2017 steht in Deutschland unter dem Motto "Auf dem Weg zum Frieden". Mit der Aktion rufen die Initiatoren auf, Grenzen und Barrieren zwischen Menschen und Nationen abzubauen, Freundschaften zu schließen und sich für eine gerechtere und friedlichere Welt einzusetzen, erläuterte Schülzke. Das Friedenslicht aus Bethlehem wolle alle Menschen guten Willens ermutigen und stärken, sich gegen gewaltsame und kriegerische Wege zu entscheiden und zu stellen.

Jeder könne das Friedenslicht mit nach Hause nehmen und zu anderen Menschen bringen, so Schülzke. Es stehe auch am Heiligen Abend nach Messen oder Gottesdiensten zur Mitnahme zur Verfügung. Es sei ratsam, dafür feste Laternen mitzubringen, sagte er. Zudem wies er darauf hin, dass die Friedenskirche nicht beheizt sei. Es werde dort aber warme Getränke geben.