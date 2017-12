Schichtenwasser kostet 53 400 Euro zusätzlich

Joachim Eggers

Woltersdorf (je) Es sieht schon ziemlich gut aus in den Anwohnerstraßen rund um die Eichbergstraße, die die Gemeinde in diesem Jahr ausgebaut hat. Wenn am Donnerstag die Gemeindevertretung tagt, ist allerdings noch ein unangenehmer Punkt bei diesem Projekt zu klären. Die Verwaltung muss das Ortsparlament bitten, 53400 Euro zusätzlich für die Straßenbaumaßnahme bereitzustellen.

Grund: Im Verlauf der Bauarbeiten wurde mehr Schichtenwasser festgestellt als zuvor in den eigens angestellten Baugrunduntersuchungen. Also wurden Grundwasserabsenkungen erforderlich, um Regenwasseranlagen zu errichten. Besonders stark überrascht wurden die Bauleute im Bereich der östlichen Grünstraße und im Immenweg; dort hatten die Voruntersuchungen keinen Hinweis auf Schichtenwasser ergeben. Bei vier anderen Sondierungspunkten wurde zwar auf Schichtenwasser geschlossen, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es hinterher tatsächlich da war.

Im Bauausschuss murrten mehrere Mitglieder vernehmlich. "Jeder Woltersdorfer weiß, dass wir Schichtenwasser haben", sagte Jens Mehlitz vom Bürgerforum; Karl-Heinz Ponsel von Unser Woltersdorf stieß ins gleiche Horn und legte nach: "Wir können doch nicht 53 000 Euro auf Zuruf ausgeben".

Das Geld ist nämlich schon weg, es wurde während der Bauphase ausgegeben. Bürgermeisterin Margitta Decker argumentierte, dass der Mehraufwand auch aufgetreten wäre, wenn das Baugrund-Gutachten die tatsächlichen Schichtenwasserstände korrekt vorhergesagt hätte. Auf Nachfrage von Ulf Brümmel (Linke) bestätigte Bauamtsleiterin Kerstin Marsand, dass der Mehraufwand sich auch auf die Anlieger-Beiträge auswirkt.

Die Gemeindevertreter tagen Donnerstag, ab 19 Uhr, im Ratssaal. Weitere Themen unter anderen: Haushaltsplan 2018, Vereinsförderung, Straßenbau am Schulcampus.