Reitweiner wollen auf Nummer sicher gehen

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Die Gemeindevertreter des Oderbruchdorfes sehen Reitweins Zukunft zwar weiterhin in der Amtsgemeinde Oderland mit einer zentralen Verwaltung in Seelow. Aber in der derzeit rechtslosen Lage wollen sie kein finanzielles Risiko eingehen. Nach langer, emotionsgeladener Debatte haben die Gemeindevertreter am Montagabend deshalb die anstehenden drei Beschlüsse zur Schaffung des Verwaltungssitzes in Seelow jeweils mit einem Vorbehalt gefasst: Die zuständige Stelle des Landes soll der Gemeinde rechtsverbindlich schriftlich zusagen, dass es beim möglichen Scheitern der Verhandlungen keine Rückzahlungsforderungen für die gewährten Fördermittel an Reitwein geben wird.

Der größte Mahner im Gemeinderat war einmal mehr Johannes Gr. Darrelmann. Der Jurist erklärte, es gebe ohne den Vorbehalt keinerlei Rechtssicherheit, was Regressforderungen betrifft. Er rügte den Gesetzgeber, der die kommunale Strukturreform "genauso stümperhaft angegangen ist wie die Kreisgebietsreform", so Gr. Darrelmann.

Der zur Beratung anwesende Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann warnte: "Sie verrennen sich mit Ihren juristischen Bedenken. Ein Vertrag mit Vorbehalt wird nicht geschlossen." Dennoch votierten die Reitweiner Vertreter mit dem Vorbehalt.

Auf den Hinweis des Amtsdirektors, der Minister habe sein Wort gegeben, dass keine Rückzahlungsforderung komme, konterte Darrelmann: Schon seit Barschels Ehrenwort vertraue er keinem Politiker mehr. Andere Abgeordnete verwiesen auf unlare Formulierungen im Schreiben aus dem Innenministerium nach dem Rückzug des Gesetzes.

Der Vorbehalt ändere nichts am Grundsatzbeschluss, dass Reitwein in die Amtsgemeinde wolle, betonte der Abgeordnete Detlef Schieberle. Das umso mehr, als er "mit Lebus unter den jetzigen Bedingungen nicht zusammen arbeiten" wolle. Ähnlich äußerte sich auch Johannes Gr. Darrelmann.

Beide Abgeordnete wiesen die Ansicht des Amtsdirektors zurück, dass er seit dem "Nein" der Lebuser Stadtverordneten zu den drei aktuellen Beschlüssen keine Grundlage mehr habe, um fürs Amt Lebus mit am Seelower Verhandlungstisch zu sitzen.

"Sie haben den Verhandlungsauftrag von uns als Gemeinde, nicht vom Amt", sagte Detlef Schieberle, an Heiko Friedemann gewandt. Die anderen Verhandlungspartner "dürfen uns nicht ausschließen", meinte der Abgeordnete. In der mehr als einstündigen Debatte kamen die Reitweiner Abgeordneten mehrfach auf ein inhaltliches Detail im Zusammenhang mit der geplanten Amtsgemeindebildung zu sprechen: der Zuständigkeit für ihre Kita "Birkenschlösschen". Die ist nach langer Durststrecke endlich wieder gut ausgelastet, betonte Bürgermeister Karl-Friedrich Tietz. Das wolle man sich nicht kaputt machen lassen.