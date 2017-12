Bascetta-Sterne für Mekerie

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In der Vorweihnachtszeit öffnen viele Menschen ihr Herz für jene, die Not leiden. Der Verein Schule Mekerie in Seelow sammelt Geld, um im fernen Äthiopien Kindern Bildung zu ermöglichen. Zum zehnten Mal gestaltet der Verein zum Seelower Weihnachtsmarkt einen Basar.

Angelika Wilde und ihre Mitstreiter haben ein ehrgeiziges Ziel. Etwas über 4000 Euro hat der Verein Schule Mekerie in diesem Jahr bisher gesammelt. "Wir brauchen 5000 Euro, um in Mekerie ein neues Schulgebäude mit vier Klassenräumen zu bauen", erklärt die Marxdorferin. Zwei solcher Gebäude seien bereits errichtet worden, nachdem die Hauptschule Dank des seit 16 Jahren agierenden Vereins große helle Gebäude erhielt. Um die Hauptschule kümmert sich mittlerweile der Verein "Hamburger mit Herz". Der ehemalige Gusower Gordon Isler hat nach Kontakten mit dem Seelower Verein bereits einige Aktionen finanziert, war selbst schon mehrmals vor Ort.

Der Seelower Verein kümmert sich seit dem um die kleinen Schulen im Umland, das wie hier als Großgemeinde zu Mekerie gehört. Dort gibt es noch immer Schulen, in denen die Kinder auf erhöhten Lehmhügeln sitzen, um zu lernen. Zudem haben sie kaum Schulmaterialien. "Wir sammeln Geld, weil Sachspenden nicht ankommen oder das Prozedere viel zu aufwendig ist", erklärt Angelika Wilde. Für 5000 Euro ein Schulgebäude zu errichten, grenzt aus westlicher Sicht an Utopie. Doch es zeigt, wie bitterarm die Region ist.

Der Äthiopier Ashagrie Kassahun, der einst im Flüchtlingswohnheim in der Diedersdorfer Waldsiedlung lebte, gründete mit Menschen aus der Seelower Region vor 16 Jahren den Verein. Er fliegt jedes Jahr in seine Heimat, bespricht mit dem Elternkomitee die nächsten Arbeiten. "Jeder Spenden-Euro kommt direkt an", versichert Angelika Wilde.

Die Kirchengemeinden Marxdorf, Neuentempel und Letschin sammeln regelmäßig Kollekten für Mekerie. Beim Generationenspiel am Sonntag in Marxdorf kamen wieder 138,70 Euro zusammen.

Am Sonnabend wird Angelika Wilde gemeinsam mit Cornelia Klose und Brunhilde Schütze wieder zum Weihnachtsmarkt in Seelow in der Kirche ihren großen Spendenbasar aufbauen. Die in den ersten Jahren so begehrten Bascettasterne, die Angelika Wilde so meisterlich zu fertigen versteht, sind nicht mehr der große Renner. "Viele basteln sie inzwischen, kennen die Technik", weiß die Marxdorferin. Aber mit anderen Helfern wie Regine Würtz, Sabine Graul oder Sabine Krause werden das ganze Jahr über Dinge für den Basar gesammelt - Bücher, Geschirr, Spielsachen, Assessoirs und mehr. In diesem Jahr gibt es den Basar allerdings nur am Sonnabend, da der Raum am Sonntag von den Posaunenbläsern, die dann um 17 Uhr ihr Adventskonzert geben, besetzt ist.

Kontakt: Angelika Wilde, Tel. 033470 3092, Jutta Krause,Tel. 03346 855172, www.mekerie.de